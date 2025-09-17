Carros voadores batem e pegam fogo na China; homem ficou ferido
Dois carros voadores se chocaram ontem em um ensaio para o Changchun Air Show, na China. A informação foi confirmada pela XPeng AeroHT, empresa fabricante dos veículos.
O que aconteceu
Imagens mostram dois veículos elétricos em chamas. A culpa da colisão teria sido a "distância de voo insuficiente", segundo a empresa. "O acidente foi causado quando um deles sofreu danos e pegou fogo ao pousar", disse a XPeng AeroHT em comunicado a imprensa internacional. O outro veículo pousou em segurança.
Pelo menos um passageiro ficou ferido, mas não corre maiores riscos. Os carros envolvidos no acidente são elétricos e fazer tanto a decolagem quanto o pouso de modo vertical (eVTOL). Eles possuem cabine panorâmica e podem voar em até 500 metros.
Modelo é uma aeronave autônoma que acomoda dois passageiros e bagagem. Para voar, ele é equipado com oito hélices, oito motores elétricos e alimentado por baterias. A velocidade máxima que o eVTOL pode chegar é de 130 km/h e tem tempo máximo de voo de 35 minutos. A estimativa de preço dele está entre US$ 126 mil e US$ 236 mil (R$ 667 mil e R$ 1,25 milhão, na conversão).
Uma investigação mais profunda está em andamento, segundo a XPeng. O Changchun Air Show está previsto para começar na próxima sexta-feira, 19. Apesar do acidente, a empresa de veículos elétricos confirmou sua participação.