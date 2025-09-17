Carros voadores batem e pegam fogo na China; homem ficou ferido

Dois carros voadores se chocaram ontem em um ensaio para o Changchun Air Show, na China. A informação foi confirmada pela XPeng AeroHT, empresa fabricante dos veículos.

O que aconteceu

Imagens mostram dois veículos elétricos em chamas. A culpa da colisão teria sido a "distância de voo insuficiente", segundo a empresa. "O acidente foi causado quando um deles sofreu danos e pegou fogo ao pousar", disse a XPeng AeroHT em comunicado a imprensa internacional. O outro veículo pousou em segurança.

Xpeng AeroHT confirmed to Yicai that today's eVTOL crash during a rehearsal for the Changchun Airshow was caused when one sustained damage and caught fire while landing. The other landed safely. The clarification comes after online videos showed two aerial vehicles on fire.? pic.twitter.com/7AYN4n4zla -- Yicai ???? (@yicaichina) September 16, 2025

Pelo menos um passageiro ficou ferido, mas não corre maiores riscos. Os carros envolvidos no acidente são elétricos e fazer tanto a decolagem quanto o pouso de modo vertical (eVTOL). Eles possuem cabine panorâmica e podem voar em até 500 metros.

Modelo é uma aeronave autônoma que acomoda dois passageiros e bagagem. Para voar, ele é equipado com oito hélices, oito motores elétricos e alimentado por baterias. A velocidade máxima que o eVTOL pode chegar é de 130 km/h e tem tempo máximo de voo de 35 minutos. A estimativa de preço dele está entre US$ 126 mil e US$ 236 mil (R$ 667 mil e R$ 1,25 milhão, na conversão).

Uma investigação mais profunda está em andamento, segundo a XPeng. O Changchun Air Show está previsto para começar na próxima sexta-feira, 19. Apesar do acidente, a empresa de veículos elétricos confirmou sua participação.