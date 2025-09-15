De 'T-Cross do futuro' a invasão chinesa, veja carros do Salão de Munique

Nesta semana, o programa Carona visita do Salão de Munique, um dos principais eventos automotivos da Europa.

Na edição de 2025, a exposição reforça o foco nos carros elétricos e híbridos de marcas tradicionais e de montadoras chinesas que- a exemplo do Brasil, começam a se destacar no continente europeu ao combinarem preços mais acessíveis com eletrificação.

A Volkswagen, por exemplo, levou para o salão novidades da sua linha de veículos 100% elétricos ID - dentre eles, o conceito ID. Cross, SUV a bateria com porte de T-Cross que antecipa elementos da próxima geração do utilitário esportivo mais vendido do Brasil.

VW ID. Cross Imagem: Daniel Neves/UOL

A Mercedes-Benz, por sua vez, revelou o carro-conceito elétrico AMG GT XX, com mais de 1.300 cv de potência e quatro portas, e promoveu a estria do novo GLC totalmente elétrico, que traz grade iluminada e chega para substituir o EQC.

Por sua vez, a BYD, que recentemente começou a operar na Europa, destacou no Salão de Munique a versão perua do sedã Seal, que no Brasil faz sucesso ao entregar alto desempenho nas acelerações a um custo mais baixo.

Para os saudosos do Chevrolet Corsa, saibam que o hatch segue firme e forte no mercado europeu como Opel Corsa. Dona da Opel, a Stellantis deixou claro que o compacto terá visa longa ao apresentar um conceito que antecipa novidades da sua próxima geração.

BMW iX3 Imagem: Jorge Moraes/UOL

Já a BMW, cuja sede mundial fica justamente em Munique, apostou suas fichas no novo iX3, variante elétrica do SUV médio que revela elementos de design e tecnologia que em breve estarão no sedã Série 3 e em outros modelos da montadora - como o painel de instrumentos digital instalado em toda a extensão da base do para-brisa.

Perto de estrear no Brasil em parceria com a Caoa, a chinesa Changan também foi destaque no evento e exibiu veículos elétricos de submarcas como a Avatr.

Carro híbrido para todos gostos

BYD Song Pro Imagem: Divulgação

Por fim, no quatro Autosserviço, o apresentador Jorge Moraes explica as diferenças entre os diferentes tipos de veículos híbridos - tecnologia ideal para quem deseja ingressar no mundo da mobilidade eletrificada.

Combinando propulsão a combustão e elétrica, os híbridos trazem benefícios como redução no consumo e nas emissões de poluentes, sem dependerem necessariamente da disponibilidade de pontos de recarga.

Destaque para os híbridos plug-in, que trazem baterias maiores, que podem ser recarregadas na rede elétrica e são reabastecidas por meio do motor a combustão e do aproveitamento da energia de frenagens e desacelerações.

Tais veículos, caso as respectivas baterias sejam reabastecidas regularmente, permitem rodar distâncias consideráveis sem gastar uma gota de combustível. No modo híbrido, com a bateria do sistema elétrico carregada, proporcionam baixíssimo consumo de combustível.

Também há os chamados híbridos plenos, cuja bateria é menor e sua recarga acontece exclusivamente por meio do motor térmico e da própria movimentação do veículo. Dispensam a necessidade de recarga e alternam automaticamente o uso do motor a combustão e elétrico para oferecer baixo consumo.

Existem, ainda, os chamados híbridos leves, cujo sistema elétrico é formado por um pequeno motor gerador que não chega a tracionar diretamente as rodas, mas desonera o propulsor convencional para diminuir emissões e consumo. Tal motor gerador também cumpre a função de arranque do motor a combustão.