Bandeira vermelha traz taxa que penaliza recarga de carro elétrico em casa

Na semana passada, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que, neste mês, a conta de luz trará a Bandeira Vermelha mantida no patamar 2, onerando o consumidor, por conta do baixo índice de chuvas, que motivou maior acionamento de termelétricas.

Isso significa que a cobrança de energia elétrica manterá acréscimo de aproximadamente 8 centavos para cada kWh de energia consumido. Além disso, a agência manteve taxa de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumido - a medida penaliza clientes que mais gastam energia elétrica, especialmente usuários que efetuam a recarga de carros elétricos e híbridos plug-in em casa.

Especificamente no caso de carros elétricos, muitos modelos já trazem bateria com capacidade acima de 60 kWh e alguns veículos contam com armazenamento igual ou superior a 100 kWh. Portanto, bastariam menos de duas recargas completas para a incidência da taxa extra, sem incluir a cobrança regular do consumo energético.

De fato, recarregar um carro eletrificado na tomada demanda expressivo gasto de energia elétrica. Para se ter uma ideia, o consumo médio residencial hoje está em torno de 180 kWh por mês, de acordo com a EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

Entenda melhor

Um condutor que percorra 2.000 km por semana, o que é comum entre motoristas de aplicativo, gastará cerca de 309 kWh no período ou 1.235 kWh por mês

Por causa da Bandeira Vermelha em patamar 2, essa pessoa pagará cerca de R$ 191,68 a mais na conta de luz, ao final do período.

Considerando o preço médio de R$ 1 por kWh, a conta de luz desse motorista totalizaria R$ 1.426 no fim de setembro.

Mesmo assim, o carro elétrico compensa mais: nas mesmas condições um Volkswagen Polo Track gastaria R$ 3.656 com gasolina, conforme a média nacional. Outros carros a combustão apresentariam números semelhantes.

No caso de motoristas comuns, um estudo da KBB estima que a rodagem mensal média gira em torno de 1.000 km. Nesse caso, o acréscimo na conta do dono de um EV seria de R$ 23,96.

Como economizar

Energia solar é alternativa, mas a conta é complexa e varia conforme cada caso Imagem: Patrícia Junqueira/UOL

Uma das soluções mais frequentes para diminuir a conta de luz vem sendo o uso placas fotovoltaicas, que geram eletricidade a partir do luz solar. A conta, entretanto, varia conforme a incidência de raios solares de cada região do Brasil.

Se um motorista de app que mora em São Paulo (SP) quiser alimentar seu veículo exclusivamente de energia solar, precisará de um sistema com cerca de 10,3 kilowatt-pico (kWp), segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

O Radar Solfácil acompanha o preço médio de instalação no país, com base nos pedidos de financiamento de projetos residenciais. Com base nesse índice, a instalação hipotética passaria de R$ 25 mil.

Considerando o cenário da reportagem, seriam necessários cerca de três anos para que o investimento fosse totalmente compensado.

Até quando vai a tarifa extra?

Caso chuvas voltem conforme previsto, tarifa pode cair a partir de outubro Imagem: Divulgação

A Aneel justificou que a Bandeira Vermelha em patamar 2 foi adotada devido à quantidade insuficiente de chuvas, que deixou reservatórios de água abaixo da média desde agosto.

Com as hidrelétricas menos disponíveis, foi necessário recorrer às termelétricas, de produção mais cara. É esse custo extra que foi repassado através da tarifa extra.

Para encerrá-la, é preciso que chova: segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de setembro de 2025 deverá seguir a média histórica do período, assim como o resto do ano, até agora.

Caso isso se concretize, as chuvas devem ganhar força a partir de outubro, trazendo a conta de luz ao patamar normal.

Desde 2015, quando o sistema de bandeiras foi introduzido, o mês de agosto foi campeão na tarifa extra, seguido por setembro.

A não ser que algo inédito ocorra, os meses de janeiro a abril de 2026 estarão livres da conta mais alta, dado que nunca houve Bandeira Vermelha vigente nesse período do ano.