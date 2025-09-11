Pneu de carro elétrico e híbrido é diferente; veja o que muda

Os pneus talvez sejam a parte mais importante de automóvel. Isso porque são os únicos pontos de contato do carro com o solo. A chamada banda de rodagem é crucial alterar e manter a direção do veículo, absorver impactos, transferir forças de tração e frenagem e, claro, suportar cargas.



Em carros elétricos e híbridos, por sua vez, os compostos precisam ser ainda mais tecnológicos, construídos exclusivamente para suportar uma carga de peso ainda maior (por causa da bateria e dos componentes eletrificados) e com todo o esforço de torque - especialmente dos elétricos, nos quais ele é instantâneo. Mas não é só isso.

"A resistência ao rolamento precisa ser menor, tudo para aumentar a autonomia das baterias, que é algo essencial para esses tipos de veículos", conta Fabio Magliano, gerente de Produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

Quanto menor a resistência ao rolamento, menor o consumo de energia - e isso vale tanto para carros a combustão quanto para eletrificados. E ainda existe outra fator.

Imagem: Divulgação

"Como o motor dos elétricos não gera barulho, o som que se destaca em um carro elétrico é o do contato do pneu com o solo. Por isso. o pneu deve ser mais silencioso, com uma banda de rodagem que emita menos ruído", completa o especialista.

Além de ter que lidar com torque, ruído, carga extra, menor resistência ao rolamento e durabilidade, os pneus precisam também gerar aderência. E balancear essa equação é difícil, segundo Magliano, da Pirelli.

"O processo de produção de um pneu começa com testes virtuais, que reduzem a construção de protótipos e aceleram o processo. Em seguida, fazemos mais de 40 testes práticos, em laboratórios e na pista antes de um pneu ficar pronto para o consumidor utilizá-lo em seu veículo".

Mito?

Imagem: Divulgação

Há uma espécie de crença de que pneus em carros elétricos têm uma durabilidade menor justamente por terem de lidar com torque alto, o que gera mais desgaste.

Será que é verdade? O especialista da Pirelli explica.

"Esse tipo de pneu é exposto a fatores diferentes dos pneus de veículos a combustão, como o torque instantâneo, peso maior e frenagem regenerativa. Mas a durabilidade de um pneu depende de muitos outros fatores, como estilo de direção, manutenção correta e condições climáticas", afirma Magliano.

Como em qualquer outro tipo de veículo, a manutenção dos pneus é crucial. A pressão do ar deve ser verificada regularmente e ajustada conforme as indicações da fabricante do veículo.

Outra dica é manter sempre o alinhamento correto das rodas para reduzir o desgaste dos pneus. Esse processo deve ser feito a cada seis meses ou após situações de batida no meio-fio ou se cair em um buraco mais profundo.

Marcação TWI entre os sulcos da banda de rodagem serve para informar desgaste do pneu Imagem: Divulgação

Um especialista pode verificar o desgaste excessivo, principalmente nos ombros do pneu, e recomendar o alinhamento ou até mesmo um rodízio, caso seja necessário.

"Vale ficar sempre de olho no TWI [Tread Wear Indicator], que são indicadores de desgaste do pneu. Quando o desgaste chegar até esses indicadores, que ficam dentro dos sulcos do pneu, é indicado que o pneu chegou ao fim de sua vida útil, e precisa ser substituído", comenta Magliano.

Chegou a hora de trocar? A recomendação da Pirelli, por exemplo, é que não haja nenhum tipo de modificação na especificação original dos pneus.