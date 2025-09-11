Golpe na recarga cria exigência de caução e clientes se esquecem do troco

Com o aumento expressivo nas vendas de carros elétricos e híbridos plug-in ao longo dos últimos dois anos no Brasil, também tem crescido a oferta de eletropostos no país, de diferentes operadoras e com variação no tempo e no custo de carregamento.

Para utilizar o serviço e efetuar o devido pagamento, que costuma ser por cada kWh consumido, é necessário baixar o aplicativo do respectivo ponto de recarga, que costuma estar acessível via QR Code, e cadastrar uma forma que pagamento - que costuma ser por meio de cartão de crédito e débito ou mediante Pix.

Há operadoras de eletropostos que, logo após a recarga, cobram automaticamente o valor proporcional à quantidade de energia armazenada em kWh. Contudo, há empresas que exigem a compra de créditos antes da recarga via cartão ou Pix.

O montante é consumido à medida em que se utiliza o carregador, mas a cobrança é feita por cada kWh "cheio". Por conta disso, costuma sobrar um "troco" na carteira virtual do consumidor para ser usado na próxima recarga.

A questão é que muitos acabam se esquecendo desse valor; outros efetuam a recarga durante uma viagem e demoram ou nem voltam a utilizar o serviço daquela empresa, deixando o valor lá parado. Tem gente que não sabe, mas o consumidor tem direito a solicitar a devolução desse dinheiro.

Entenda melhor

EZVolt garante que há como gastar todo crédito ou solicitar devolução de restos no saldo Imagem: Divulgação

A maioria dos veículos elétricos permite que o dono ajuste um ponto em que a bateria não deve ser mais recarregada. Esse ponto, entretanto, é indicado em porcentagem.

Dessa forma, é frequente o consumo de uma quantidade fracionada de quillowatts-hora na recarga do carro.

Mesmo que o cálculo percentual busque chegar a um valor exato de kWh, nem sempre isso acontece.

"Há perdas entre a energia que sai do carregador e efetivamente vai para as baterias. Essa perda é variável", explica o engenheiro eletricista Samuel Aguiar.

Quando o consumidor utiliza o mesmo carregador por diversas vezes, o saldo restante fica para a recarga futura.

O UOL Carros, porém, colheu relatos de motoristas que, em viagens longas, utilizaram redes de eletropostos que não existem em suas cidades.

Por que empresas solicitam crédito antecipado

Um dos relatos envolve eletropostos da EZVolt. Segundo o CEO da empresa, Gustavo Tannure, a sobra de saldo é comum.

"Mas é só ligar para o nosso atendimento que o estorno ocorre normalmente", diz.

Gustavo explica que, no início, a recarga ocorria só via cobrança proporcional do cartão de crédito. Entretanto, o método era vulnerável a fraudes.

"A pessoa usava um CPF falso e criava um cartão virtual. Quando a recarga acabava, não havia limite no cartão para quitar o débito. O usuário, então, criava uma outra conta e repetia o processo", conta.

Uma solução foi realizar uma reserva no cartão de crédito, via caução. "Mas percebíamos que muitos clientes se confundiam".

O empreendedor explica que o Pix foi pedido dos usuários.

O que diz a lei

O advogado Antonio Ferrer, especialista em direito do consumidor, explica que não há lei específica que proíba o pagamento de caução em eletropostos e outros fornecedores de serviços. O especialista, contudo, faz um alerta sobre a retenção de eventuais sobras do dinheiro pago antecipadamente.

"Se o desenho do aplicativo tornar inevitável que sobre esse dinheiro, aí podemos ter uma relação abusiva, que afronta o Código de Defesa do Consumidor", explica.

Justamente para regular diversas questões do carregamento veicular, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) abriu, no mês retrasado, uma consulta pública para colher pontos que necessitam de normas padronizadas.

Dentre eles, o órgão destaca a questão das perdas de eficiência, citadas pelo engenheiro eletricista.

No relatório do Inmetro, um exemplo citado positivamente é a Alemanha, que editou uma norma técnica especificamente para o tema.

"Na Alemanha, quem abastece seu veículo com eletricidade deve pagar apenas pela quantidade de energia efetivamente consumida. A base legal para isso é fornecida pela Lei de Medições e Calibração do país", diz o instituto.

As questões que vão além do ponto de recarga, entretanto, devem seguir sob competência da Anee (Agência Nacional de Energia Elétrica).