Prédios tortos devem tornar túnel Santos-Guarujá único na América Latina

Na última sexta-feira (5), foi definida, por meio de leilão, a empresa responsável pela construção do túnel Santos-Guarujá, cuja obra deve começar ainda em 2025.

O trabalho ficará a cargo do grupo Mota-Engil, de Portugal, que fará história: o equipamento viário deverá ser o primeiro túnel submerso da América Latina, ao invés de ser escavado sob o leito das águas.

A opção pelo túnel submerso, erguido sobre o fundo do mar, é a única possível, apontam estudos técnicos. Os motivos para isso incluem o tráfego aéreo na Baixada Santista e o solo instável, que deu origem aos famosos prédios 'tortos' de Santos.

A obra é cotada em R$ 6,8 bilhões, dos quais R$ 5,2 bilhões que sairão dos cofres da União e do Estado de São Paulo. O restante virá do grupo Mota-Engil.

A previsão é de que o túnel seja concluído em 2031.

Obra desafiadora

Estudo mostra impacto de uma ponte na aproximação da base aérea de Santos, logo ao lado Imagem: Reprodução

Uma ponte com 1,5 km de extensão é algo trivial para os engenheiros, mas não ligando Santos e Guarujá.

Tais cidades são separadas pelo canal com quase 1 km de largura, por onde passam embarcações de um dos portos mais movimentados do Hemisfério Sul.

Uma eventual ponte precisaria de ter, no mínimo, 85 metros de altura sem colunas submersas, diz o estudo técnico do governo de São Paulo.

Dessa forma, aponta o documento, outro problema seria criado: a altura da construção impactaria as rotas que levam à base aérea de Santos.

"Além disso, pontes podem ser fechadas em condições adversas", diz o governo.

Túnel diferente

Túnel submerso será feito com blocos encaixados sobre o fundo do mar; foto é de obra semelhante na Turquia Imagem: Mohammed Aty/Reuters

Em condições normais, túneis submarinos são construídos a cerca de 80 m abaixo do fundo do mar.

O solo da região de Santos, entretanto, é formado por sedimentos instáveis, com areia de manguezal, que inviabilizariam os trabalhos. Esse mesmo solo é o responsável pelos prédios tortos da orla caiçara.

A solução escolhida foi preparar um túnel em pedaços, que serão rebocados até suas posições finais.

Com ajuda de sensores de precisão milimétrica, cada bloco do túnel será solto no fundo d'água.

Solo desafiador de Santos 'entorta' prédios e também inviabilizaria a obra do túnel Imagem: Reprodução

Em seguida, mergulhadores e máquinas irã se certificar de que os segmentos foram unidos e vedados adequadamente.

Devido à menor profundidade, também economiza-se no comprimento: caso fosse escavado, o túnel paulista teria cerca de 2,9 km. No método submerso, seu tamanho cai quase pela metade.

É economia importante para uma obra que já é cara.

Obra reforçada contra naufrágios

Concreto armado usado nos segmentos de túneis submersos são reforçados contra a erosão marinha Imagem: Mohammed Aty/Reuters

Logo após ser posicionado no fundo d'água, o túnel seria visto como um caixote no leito do canal. Isso, explica o Ministério de Portos e Aeroportos, causaria risco de danos pelo arrasto de âncoras ou até o impacto de um eventual naufrágio.

Dessa forma, a construção será coberta por areia grossa e pedras com características próprias para dissipar tais impactos.

Além disso, o concreto usado será de alta resistência, com adição de níquel e cromo às armaduras. Esses materiais, afirmam os estudos oficiais, protegem contra a erosão marinha.

Pedro Henrique de Lyra, professor e coordenador do curso de engenharia civil do Instituto Mauá de Tecnologia, explica que a metodologia escolhida para a construção do túnel submerso é segura e já foi aplicada em outros países, como Dinamarca, Coreia do Sul e Suécia.

Projeto do túnel já inclui métodos inéditos, no Brasil, de proteção contra incêndios e outros riscos Imagem: Divulgação

"Este será o primeiro túnel desse tipo no Brasil. É um método relativamente novo se comparado com outros. Portanto, não é tão comum. O túnel mais comum é feito por escavação", diz o engenheiro.

Com a obra inédita, também se modifica o cenário da engenharia civil no país, inclusive em relação aos padrões de segurança.

Dentre as novidades, há a norma técnica de agosto do ano passado, que determina regras de segurança para túneis submersos, com tráfego rodoviário e urbano.

O túnel Santos-Guarujá terá três faixas em cada sentido. Ao meio, haverá passagem para pedestres, ciclistas e até trem do tipo VLT. Estima-se que o tráfego diário pode chegar a 20 mil veículos.