Jetta GLI volta ao Brasil com novo visual e alma esportiva em corpo de sedã

Nesta semana, o programa Carona destaca a volta do sedã esportivo Volkswagen Jetta GLI ao mercado brasileiro.

Reestilizado, o automóvel importado do México exibe grade, faróis e para-choque dianteiro redesenhados, enquanto as lanternas traseiras também são novas e passam a ser interligadas por uma barra iluminada de LEDs.

A parte mecânica mantém o motor 2.0 turbo a gasolina de 231 cv e o câmbio de dupla embreagem e sete velocidades, com tração dianteira.

O preço e a data de início das vendas ainda serão anunciados pela marca alemã.

VW Golf GTI está de volta ao Brasil

Nesta edição, o Carona também destaca a volta do Volkswagen Golf GTI ao mercado brasileiro, após seis anos de ausência do hatch esportivo.

Agora na oitava geração, o GTI está em pré-venda desde o último sábado (6), com preços sugeridos a partir de R$ 430 mil para concorrer com Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla.

O novo Golf GTI será comercializado com motor 2.0 turbo a gasolina de 245 cv, gerenciado pela transmissão automática DSG de dupla embreagem e sete marchas. Como manda a tradição, a tração é dianteira, enquanto a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,1 segundos, informa a fabricante.

Prestes a completar 50 anos em 2026, o hatch apimentado da Volkswagen virá em lote reduzido e será o primeiro modelo da marca alemã comercializado em nosso país com o logotipo dianteiro iluminado.

Toyota lança 'van da Hilux'

desta semana conta tudo sobre a estreia da Toyota na categoria de vans e furgões no Brasil.

A marca japonesa acaba de lançar em nosso mercado a Hiace, van de passageiros fabricada na Argentina sobre a mesma base mecânica e estrutural da picape Hilux e do SUV SW4.

Neste primeiro momento, a novidade estreia na versão única Minibus com 16 lugares, que tem preço sugerido de R$ 364.990 e chega para disputar clientes de modelos tradicionais como Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e Ford Transit.

A Toyota, inclusive, promete trazer ao Brasil ainda neste ano versão furgão da novidade.

Assim como Hilux e SW4, a Hiace traz construção de carroceria sobre chassi e mecânica com motor 2.8 turbodiesel e câmbio automático de seis marchas. Na van, a potência é de 174 cv e o torque chega a 45,8 kgfm, enquanto a tração é sempre traseira.

Cuidados com o carregador portátil

Tal equipamento é projetado para utilizar tomadas de 20 Amperes na rede elétrica de casa ou do escritório, mas, para que funcione a contento, a fiação deve necessariamente estar aterrada.

Tal equipamento é projetado para utilizar tomadas de 20 Amperes na rede elétrica de casa ou do escritório, mas, para que funcione a contento, a fiação deve necessariamente estar aterrada.

O carregador portátil vem de fábrica em muitos veículos eletrificados e é um aliado para reduzir a dependência de infraestrutura de eletropostos no uso cotidiano desse tipo de carro.

Por fim, o apresentador Jorge Moraes responde dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.