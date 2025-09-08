Topo

Carros

Golpe do retrovisor, da moeda: os truques de ladrões para roubar carros

Golpe do retrovisor e mais: os principais truques de ladrões no trânsito - Reprodução
Golpe do retrovisor e mais: os principais truques de ladrões no trânsito Imagem: Reprodução

Colaboração para o UOL*

08/09/2025 12h00

Você está parado no trânsito e uma pessoa "acidentalmente" toca no retrovisor do carro. Então, você abre o vidro do veículo para realinhar o retrovisor e é surpreendido por um assaltante, que leva seu celular.

Esse é o golpe do retrovisor. Um vídeo que correu nas redes sociais apresentava o caso de um homem que cometeu o crime agindo com um comparsa. A ideia dos bandidos é usar do fator distração para reduzir a vigilância do motorista e cometer pequenos assaltos.

Mas não há somente este golpe na lista dos perigos para o motorista.

Golpe da falsa batida

Um grupo de assaltantes dá uma pequena batida na traseira do veículo que pretendem roubar, com o intuito de fazer o motorista sair do carro e ficar vulnerável.

Na maioria das vezes, o grupo criminoso usa um carro roubado nesse golpe. Eles ficam seguindo o alvo até o momento em que estiverem em um lugar menos movimentado. Então, se o motorista sair do veículo para verificar a batida, será alvo fácil para os assaltantes.

Golpe do bloqueio de sinal

O golpe é realizado usando um aparelho específico, popularmente chamado de "Chapolin", que foi projetado para embaralhar os sinais do alarme e assim impedir que o veículo seja travado.

Na prática, o motorista chega em um estacionamento, usa o travamento à distância para trancar o carro e vai embora tranquilo de que o veículo está seguro. Porém, perto dali, um bandido já estava esperando e aciona o Chapolin no momento exato em que o dono do carro aperta o travamento à distância.

Quando o motorista vai embora, o criminoso abre o carro tranquilamente e rouba todos os itens que achar. Um homem chegou a perder cerca de R$ 12 mil em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul.

Golpe da moeda

Semelhante ao golpe do bloqueio de sinal, a ideia é fazer o motorista achar que travou o carro e ir embora, deixando o veículo sem segurança.

O truque usado pelos criminosos é colocar uma moeda na maçaneta externa do veículo, quando ele está estacionado. Atualmente, vários sistemas já indicam ao motorista que o travamento está incompleto, mas, em carros mais antigos, a moeda pode atrapalhar o travamento do carro, tornando o veículo vulnerável a criminosos.

Dicas essenciais

Além desses golpes, há ainda o risco de alguém pedir informações na rua, às vezes no semáforo, e então o motorista ser roubado. Por causa disso, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu um manual de segurança, em 2022, no qual dá orientações sobre o que deve ser feito para evitar dores de cabeça no trânsito.

Dentre as principais dicas, estão:

Andar sempre com vidros fechados e portas travadas;

Parar somente em locais seguros;

Ficar atento na hora do embarque e desembarque e evitar ficar parado esperando por alguém;

Quando o semáforo estiver fechado, diminuir a velocidade aos poucos e esperar o momento em que possa acelerar, para evitar o momento de parar o veículo.

*Com matéria publicada em fevereiro de 2024

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Carros

Golpe do retrovisor, da moeda: os truques de ladrões para roubar carros

Hiace: contra Master e Sprinter, Toyota lança 'van da Hilux' com 16 lugares

Peugeot 2008 híbrido flex tem receita para fazer 13 km/l e nós já dirigimos

Descuidos pequenos, conta alta: 5 vacilos que enchem o bolso dos mecânicos

Volks apresenta conceito do T-Cross elétrico que será lançado em 2026

Monza venezuelano: melhor do que brasileiro, carro 'proibido' é item raro

Trocar bateria de carro elétrico é inviável, mas há opção por 1/3 do preço

Adesivo 'autoritário' com regras no carro faz sucesso, mas divide opiniões

Duelo chinês no Brasil: veja comparativo de SUVs híbridos de BYD, GWM e GAC

Câmbio automático: veja 5 modelos problemáticos dos quais você deve fugir

Funcionária pública que nasceu sem os braços tira CNH e dirige com os pés