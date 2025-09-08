Golpe do retrovisor, da moeda: os truques de ladrões para roubar carros

Você está parado no trânsito e uma pessoa "acidentalmente" toca no retrovisor do carro. Então, você abre o vidro do veículo para realinhar o retrovisor e é surpreendido por um assaltante, que leva seu celular.

Esse é o golpe do retrovisor. Um vídeo que correu nas redes sociais apresentava o caso de um homem que cometeu o crime agindo com um comparsa. A ideia dos bandidos é usar do fator distração para reduzir a vigilância do motorista e cometer pequenos assaltos.

Mas não há somente este golpe na lista dos perigos para o motorista.

Golpe da falsa batida

Um grupo de assaltantes dá uma pequena batida na traseira do veículo que pretendem roubar, com o intuito de fazer o motorista sair do carro e ficar vulnerável.

Na maioria das vezes, o grupo criminoso usa um carro roubado nesse golpe. Eles ficam seguindo o alvo até o momento em que estiverem em um lugar menos movimentado. Então, se o motorista sair do veículo para verificar a batida, será alvo fácil para os assaltantes.

Golpe do bloqueio de sinal

O golpe é realizado usando um aparelho específico, popularmente chamado de "Chapolin", que foi projetado para embaralhar os sinais do alarme e assim impedir que o veículo seja travado.

Na prática, o motorista chega em um estacionamento, usa o travamento à distância para trancar o carro e vai embora tranquilo de que o veículo está seguro. Porém, perto dali, um bandido já estava esperando e aciona o Chapolin no momento exato em que o dono do carro aperta o travamento à distância.

Quando o motorista vai embora, o criminoso abre o carro tranquilamente e rouba todos os itens que achar. Um homem chegou a perder cerca de R$ 12 mil em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul.

Golpe da moeda

Semelhante ao golpe do bloqueio de sinal, a ideia é fazer o motorista achar que travou o carro e ir embora, deixando o veículo sem segurança.

O truque usado pelos criminosos é colocar uma moeda na maçaneta externa do veículo, quando ele está estacionado. Atualmente, vários sistemas já indicam ao motorista que o travamento está incompleto, mas, em carros mais antigos, a moeda pode atrapalhar o travamento do carro, tornando o veículo vulnerável a criminosos.

Dicas essenciais

Além desses golpes, há ainda o risco de alguém pedir informações na rua, às vezes no semáforo, e então o motorista ser roubado. Por causa disso, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu um manual de segurança, em 2022, no qual dá orientações sobre o que deve ser feito para evitar dores de cabeça no trânsito.

Dentre as principais dicas, estão:

Andar sempre com vidros fechados e portas travadas;

Parar somente em locais seguros;

Ficar atento na hora do embarque e desembarque e evitar ficar parado esperando por alguém;

Quando o semáforo estiver fechado, diminuir a velocidade aos poucos e esperar o momento em que possa acelerar, para evitar o momento de parar o veículo.

*Com matéria publicada em fevereiro de 2024