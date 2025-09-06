Funcionária pública que nasceu sem os braços tira CNH e dirige com os pés

A funcionária pública e influenciadora digital Kathrein Moura Faria, de 35 anos, nasceu sem os braços.

A deficiência física não a impede de viver com independência e autonomia: desde criança, ela se adaptou e faz todas as tarefas do dia a dia com os pés, como cozinhar, se maquiar, trocar lâmpadas e até mesmo dirigir carros sem nenhuma adaptação.

Ao completar 18 anos, a moradora de Anápolis (GO), assim como muitos jovens nessa idade, também buscou uma autoescola para iniciar o processo de tirar a primeira habilitação. No entanto, ela esbarrou no que considera falta de preparo dos profissionais que a atenderam na época.

"Muitas pessoas falaram que eu não seria capaz de dirigir, sem me deixarem ao menos tentar. Com isso esse meu sonho foi ficando de lado", relata ao UOL Carros.

Somente quando completou 30 anos, Kathrein conseguiu tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). As aulas e as provas foram feitas em Goiânia (GO).

Kathrein tentou tirar a CNH aos 18 anos, mas só realizou seu sonho aos 30: 'não errei nenhuma baliza' Imagem: Reprodução

"Uma amiga, que trabalha com pessoas com deficiência, me falou de uma autoescola da capital e fui atrás para conseguir tirar a habilitação. Fiz todas as provas, passei por uma junta médica para avaliar se eu precisaria de adaptações no carro e fiz todas as aulas práticas. Passei de primeira na prova prática e não errei sequer uma baliza", acrescenta.

A funcionária pública é habilitada para conduzir automóveis sem nenhuma adaptação: o veículo só precisa ser automático e ter direção assistida. Essas são as únicas exigências que constam na habilitação de Kathrein, ela explica.

O pé direito é o responsável pelos comandos dos pedais - acelerador e freio -, enquanto e o pé esquerdo fica no volante. O cinto de segurança também é colocado com os pés e outros comandos, como o sistema de som e luzes, são todos feitos da mesma forma.

"Você saber que você pode entrar no automóvel e ir para onde quiser sozinha é um sentimento surreal. Essa autonomia que dirigir me dá não dá para explicar em palavras o que ela significa. São tantos nãos que a gente ouve da sociedade que dirigir foi a realização do meu maior sonho", acrescenta a influenciadora.

Kathrein tem quase 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube e conta com mais de 300 mil seguidores no Instagram.

Como funciona habilitação para pessoas com deficiência

No Brasil, pessoas com deficiência podem obter a CNH especial, que leva em conta suas necessidades específicas.

O processo começa com uma avaliação médica no Detran (Departamento Estadual de Trânsito), que define as condições físicas do candidato e indica quais adaptações devem ser feitas no veículo, caso sejam necessárias.

O direito de dirigir é garantido pela Resolução 267 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito às pessoas com deficiência, seja ela intelectual ou motora.

Em seguida, o aluno passa por aulas práticas em carros adaptados, se assim a avaliação médica definir, sempre acompanhadas por instrutores especializados.

As provas teórica e prática seguem as mesmas regras aplicadas a todos os candidatos, mas, no caso do exame de direção, o carro utilizado na prova também deve trazer as adaptações recomendadas, se for o caso.

Ao obter a habilitação, a CNH especial irá informar as necessidades do condutor e eventuais adaptações necessárias no respectivo veículo.