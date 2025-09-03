Jaguar Land Rover tem produção de veículos paralisada após ataque hacker

A Jaguar Land Rover sofreu um ataque cibernético que paralisou parte significativa de sua produção no Reino Unido. A montadora, controlada pela indiana Tata Motors, afirmou ter tomado medidas imediatas para reduzir os impactos e tenta retomar as operações após ter desligado seus sistemas de TI.

O que aconteceu

O ataque começou no domingo (31), véspera da liberação de novas placas de registro no Reino Unido, período tradicionalmente forte para entregas de veículos.

As fábricas de Halewood (Merseyside) e Solihull foram afetadas; trabalhadores foram instruídos a não comparecer ou foram mandados para casa.

O setor de varejo da JLR também foi atingido, com impacto direto nas entregas de novos carros.

A empresa afirma que desligou seus sistemas para conter os danos e agora tenta restabelecer as operações globais de forma controlada.

Não há evidências de que dados de clientes tenham sido roubados.

Autoridades do Reino Unido confirmaram estar acompanhando o caso, com a participação de diversos órgãos.

O ataque acontece após a JLR ter firmado, em 2023, um contrato de £800 milhões (cerca de R$ 5,7 bilhões) com a Tata Consultancy Services para reforçar serviços de TI e cibersegurança.

O episódio representa novo revés para a marca, que já vinha sofrendo com queda nos lucros devido ao aumento de custos causado por tarifas impostas pelos Estados Unidos.