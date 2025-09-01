Ford Mustang ganha versão ainda mais 'envenenada' no Brasil; veja detalhes

Nesta semana, o programa Carona destaca o Mustang Dark Horse, nova versão do cupê esportivo da Ford.

Com preço sugerido de R$ 649 mil, a novidade é R$ 100 mil mais cara do que o Mustang GT que substitui.

Assim como o Mustang GT, traz sob o capô o motor V8 Coyote, porém "envenenado" com bielas e virabrequim da versão GT500, variante de alta performance do cupê norte-americano.

Essa modificação, aliada a uma nova calibragem do propulsor, proporcionou um ganho de 15 cv em relação ao GT, totalizando 507 cv - o que faz do Dark Horse o Mustang produzido em série mais potente da história. O torque foi mantido em 57,8 kgfm, mas a Ford informa que a entrega de força para as rodas traseiras ficou maior e mais linear, sobretudo em rotações mais altas.

As diferenças em relação à versão GT Performance não ficam aí. O câmbio automático de dez velocidades também foi recalibrado, para entregar maior agilidade nas reduções de marcha.

Além disso, a Ford informa que o Mustang Dark Horse traz rodas de 19 polegadas mais largas, molas dianteiras mais rígidas, direção 25% mais direta, coxins e buchas enrijecidas e barra estabilizadora da suspensão traseira reforçada.

Mudanças no Renault Kardian

Nesta semana, o Carona também destaca a linha 2026 do Renault Kardian. O SUV compacto da marca francesa manteve o visual externo inalterado, enquanto a cabine ganhou mudanças como novos revestimentos, além de painel digital e central multimídia com telas maiores e interface redesenhada.

A parte mecânica segue sem alterações, mantendo em toda a gama o motor 1.0 turbo flex de três cilindros, capaz de render 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque.

Como anteriormente, o Kardian pode ser equipado com transmissão automatizada de dupla embreagem ou câmbio manual - ambos com seis marcas. Os preços sugeridos vão de R$ 113.690 a R$ 149.990.

Como cuidar do seu carro eletrificado

Já no quadro Autosserviço, o apresentador Jorge Moraes explica como é a manutenção de automóveis híbridos e elétricos, abordando aspectos como prazo de revisões e itens de desgaste natual que devem ser verificados ou substituídos.

Nos híbridos, manutenções regulares como troca de óleo do motor e de filtros são semelhantes àquelas adotadas em veículos convencionais. Já modelos totalmente elétricos contam com manutenções mais simples, pois não trazem motor a combustão.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes responde perguntas da audiência sobre os próximos lançamentos e outros temas do mercado automotivo.