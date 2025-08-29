PCC fraudava combustível: como identificar gasolina e etanol adulterados

Operações da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo deflagradas ontem miraram o esquema de fraude e lavagem de dinheiro comandado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). As investigações apontam que mais de mil postos de dez estados eram usados para lavagem de dinheiro e que os combustíveis eram adulterados. Em São Paulo, alguns postos chegaram a comercializar gasolina com até 90% de metanol — índice 180 vezes acima do permitido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Como identificar combustível adulterado

O primeiro sinal está no comportamento do carro. O veículo pode apresentar perda de potência, falhas no funcionamento ou aumento no consumo. Caso isso ocorra, a recomendação é procurar um mecânico de confiança para verificar se os problemas estão relacionados ao combustível ou a outros fatores do uso diário.

A ANP orienta que o consumidor verifique se o posto possui registro no órgão. Em comunicado enviado para a reportagem, eles disseram que essa informação é indicada por um adesivo fixado na bomba e também pode ser conferida pelo CNPJ do estabelecimento no site da agência. Locais sem registro não podem comprar de distribuidoras autorizadas e, por isso, costumam vender combustível clandestino.

Nos postos de bandeira branca (sem distribuidora exclusiva), cada bomba deve informar qual empresa forneceu o produto. Além disso, CNPJ, razão social e endereço do posto devem estar visíveis. Esses dados ajudam a identificar responsáveis por eventuais irregularidades. A ANP lembra que até postos de bandeira podem ter mais de um distribuidor.

Outro ponto de atenção é o termodensímetro, obrigatório nas bombas de etanol. O equipamento indica se o combustível está limpo. O produto deve ter entre 92,5% e 95,4% (etanol premium deve ter entre 95,5% e 97,7%). Observe o nível indicado pela linha vermelha: precisa estar no centro do densímetro, não pode estar acima da linha do etanol. "Observe também se o etanol está límpido, livre de impurezas e sem coloração laranja ou azul. Caso contrário, não abasteça", orienta a ANP.

Também é importante desconfiar de preços muito abaixo da média do mercado ou da cobrança do mesmo valor para combustíveis aditivados. O posto é obrigado a exibir os preços logo na entrada, e os valores do painel devem ser iguais aos da bomba.

Se houver dúvida, o consumidor pode solicitar o teste da proveta. Ele mede a quantidade de etanol misturada à gasolina. O percentual correto é de 27%, e o posto é obrigado a realizar o procedimento quando solicitado.

Teste de volume também pode ser solicitado. O posto tem de realizar na frente do consumidor, usando a medida padrão de 20 litros aferida e lacrada pelo Inmetro. Se o visor da bomba registrar quantidade diferente da que foi adicionada ao recipiente de teste, reclame e denuncie. A diferença máxima permitida é de 100 ml para mais e 60 ml para menos.

Outra medida de segurança é exigir a nota fiscal sempre. O documento comprova a sua compra e o posto é obrigado a fornecê-la. A ANP afirma que realiza fiscalizações diárias em todo o país. "Nessas ações, os fiscais verificam a qualidade do combustível, o fornecimento do volume correto pelas bombas, a adequação dos equipamentos e a documentação", informou o órgão em nota. Os estabelecimentos autuados podem ser multados em valores que variam de R$ 5.000 a R$ 5 milhões.

*Com informações de reportagem publicada em 06/07/2025