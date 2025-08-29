Abrir carro com calculadora do iPhone? O que é real no vídeo que viralizou

Nas redes sociais, um vídeo surpreendeu ao revelar um suposto truque impressionante: abrir um carro utilizando a calculadora do iPhone. A dica veio do blogueiro Luciano Oliveira, que publicou o aparente segredo em seu perfil no Instagram: "não se desespere para chamar o chaveiro", afirma antes da exibição.

Em seu perfil, Oliveira posta diversas outras dicas de manutenção automotiva. Em comum, elas trazem sugestões no limiar do absurdo e humor. O UOL Carros procurou o influenciador, mas não obteve contato até a publicação da reportagem,

É verdade?

No vídeo, o homem está ao lado de uma Fiat Strada. Com um iPhone em mãos, digita o número 95.011.680 na calculadora nativa do celular.

Em seguida, Luciano aperta o sinal de igualdade (=) e abre a porta da picape. Para provar sua técnica, repete, com sucesso, o procedimento em um Chevrolet Onix.

95.011.680: código 'mágico' daria acesso a diferentes carros na rua Imagem: Reprodução

Mas não passou de um ato encenado, afirma um especialista em radiocomunicação procurado pelo UOL Carros.

"Seria absurdo imaginar que algo tão simples estaria liberado para uso. Além disso, celulares e chaves não costumam falar a mesma língua", diz o engenheiro Marco Costa.

Entre outras razões, o especialista explica que chaves veiculares operam, normalmente, em baixas frequências. Os smartphones trabalham em faixas opostas, muito maiores.

"O receptor do carro cria um campo eletromagnético. A chave detecta essa interferência para conversar com o veículo, resolvendo um código de segurança. Celulares não têm a bobina que cumpre esse papel".

BMW é uma das marcas que permitem transformar o celular em uma chave de fato Imagem: Divulgação

Celular pode ser chave

Mesmo assim, é possível que smartphones atuais sejam utilizados como chaves, em diferentes formas. A mais comum delas é via aplicativos que se conectam ao carro: tais apps são oferecidos pela maioria das montadoras, até em modelos populares. Normalmente, cobra-se mensalidade pelo serviço, que depende da internet.

"Esses apps utilizam a nuvem: o celular envia uma ordem ao servidor; o carro está conectado a esse servidor e recebe o comando via internet", explica Costa.

Tais funções, ressalta, incluem a partida do motor, acionamento do ar-condicionado e, em sentido oposto da informação, alerta de pneus baixos ou vidros.

NFC: tecnologia funciona para criar chaves a partir de cartões de plástico, celulares e outros dispositivos portáteis Imagem: Divulgação

Para operação sem depender da rede, outra opção que se populariza é o NFC. Nesse caso, utiliza-se a mesma tecnologia de pagamento por aproximação — que também é o mesmo mecanismo de chaves-cartão como as da BYD.

Outras opções incluem modelos que fazem conexão via Bluetooth. Tanto essas conexões quanto as de chaves via NFC ainda utilizam uma camada adicional contra golpes: o UWB.

Sigla em inglês para "banda ultralarga", o UWB está disponível a partir do iPhone 11, além de vários celulares Android. Marcas como BMW já utilizam-na no Brasil.

A tecnologia conversa com o carro através de pulsos curtíssimos de rádio, que permitem, ao veículo, constatar, com precisão de centímetros, se o dono está perto da porta.

Caso positivo, o acesso é liberado. As poucas vulnerabilidades do NFC e do Bluetooth recebem proteção extra, com a certeza de que a pessoa está próxima.

Assim, diminui-se o risco de um ataque que, de longe do carro, copie as informações para acessá-lo posteriormente.