Zeekr 7X é SUV que acelera como esportivo e recarrega em apenas 13 minutos

Nesta semana, o programa Carona destaca a estreia do terceiro automóvel da Zeekr no mercado brasileiro. A montadora chinesa, que pertence ao mesmo grupo automotivo da Volvo, acaba de lançar o SUV totalmente elétrico 7X.

Com preço sugerido de R$ 448 mil, a novidade chega para preencher a lacuna entre o SUV compacto X e a perua 001 e é oferecida em versão única, com foco na performance.

São 646 cv de potência, que possibilitam a aceleração de zero a 100 km/h em menos de 4 segundos, e 423 km de autonomia de acordo com medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Compatível com carregadores de até 400 kW de potência, o Zeekr 7X permite a recarga de 10% a 80% da bateria de 100 kWh em cerca de 13 minutos, informa a montadora.

Mudanças no Jeep Commander

O Carona também conta todas as novidades da linha 2026 do Jeep Commander. Na primeira reestilização desde o seu lançamento, em agosto de 2021, o SUV posicionado acima do Compass recebeu mudanças no design dos faróis, da grade e do para-choque frontal.

Além disso, o Commander passa a ser oferecido exclusivamente na configuração com três fileiras de assentos e sete lugares.

Quanto à parte mecânica o utilitário esportivo da Jeep mantém as opções 1.3 turbo flex de 176 cv, 2.2 turbodiesel de 200 cv e 2.0 turbo flex de 272 cv - esta última, agora, é oferecida apenas na versão topo de linha Blackhawk. Os preços sugeridos do Commander 2026 vão de R$ 220.990 a R$ 324.990.

Correia polêmica muda no Onix

Nesta edição, o Carona ainda detalha uma novidade importante da linha 2025 de Chevrolet Onix e Onix Plus. Além de receber o primeiro facelift desde 2019, a dupla de compactos traz nova especificação da correia dentada banhada a óleo.

O apresentador Jorge Moraes explica que o item agora é fabricado com diferentes materiais para oferecer maior resistência. A peça anteriormente utilizada sofria degradação prematura, com relatos de esfarelamento, devido ao uso de lubrificante fora da especificação recomendada ou vencido.

Como instalar um ponto de recarga na sua casa

Por fim, no quadro Autosserviço, Jorge Moraes esclarece como instalar um ponto de recarga de veículos elétricos e híbridos plug-in em casa ou no escritório.

Com a ajuda de uma especialista, o apresentador explica que o serviço deve ser realizado exclusivamente por profissionais especializados e seguir protocolos de segurança.

O serviço, em média, custa até R$ 10 mil e o valor a ser investido dependerá de aspectos como metragem de fiação. Contar com um carregador onde o veículo fica estacionado traz mais conveniência e economia a proprietários de carros eletrificados.