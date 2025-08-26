Topo

Roda de liga leve ou aço? Qual aguenta mais a buraqueira das vias do Brasil

Roda de liga leve quebrada; reparo exige profissional especializado e nem sempre é possível, dependendo do dano, por segurança - Shutterstock
Roda de liga leve quebrada; reparo exige profissional especializado e nem sempre é possível, dependendo do dano, por segurança Imagem: Shutterstock

Colaboração para o UOL

26/08/2025 12h00

Rodas de liga leve são um dos itens favoritos do brasileiro quando o assunto é carro, principalmente por oferecer uma variedade maior de desenhos e estilos.

Mas, estética à parte, essas rodas são as mais adequadas ante a buraqueira das ruas e estradas brasileiras, na comparação com os modelos de aço estampado, mais simples e baratos? É o que vamos explicar com a ajuda do engenheiro Marco Colosio, da SAE Brasil.

Ainda que rodas de liga leve passem a impressão de serem menos resistente do que as rodas de aço, na prática, ambas são produzidas para aguentar trancos, buracos e asfalto ruim, informa o especialista.

Segundo Colosio, as rodas que equipam seu carro passam por testes severos antes de serem adotadas pelas montadoras. Isso acontece com todos os equipamentos, que são extensivamente testados para garantir a confiabilidade.

Os testes de impacto, dentre outros, são realizados para simular todo tipo de situação normal: buracos, ralados, batidas e até guias de calçadas, com diferentes velocidades, forças e calibragem nos pneus.

A resistência a batidas e impactos tem de ser a mesma: a diferença é que o método de produção das rodas de liga leve as torna mais suscetíveis a danos visuais, os famosos "ralados", do que as rodas de aço, que são moldadas em peças inteiras.

Afinal, qual roda aguenta mais?

Portanto, é o fato de uma ser mais propensa a danos cosméticos que faz ela parecer menos resistente do que o modelo de aço.

Para realizar um reparo, a roda de liga leve exige conhecimento do material e das técnicas que devem ser aplicadas para que não haja risco à segurança dos ocupantes e terceiros na via. Já a roda de aço tem um reparo mais fácil em caso de amassados, que reside em alinhar novamente a peça.

Mas Colosio fala que, apesar de no uso normal os dois tipos de rodas ter que entregar o mesmo tipo de resistência, elas têm diferenças entre si no que o engenheiro chama de "ponto fraco".

Enquanto na roda de aço é o ponto de solda, na roda de liga é a própria liga metálica utilizada na construção, que requer materiais de qualidade. Para usos mais severos, aí a roda de aço leva vantagem sobre a roda de liga leve.

