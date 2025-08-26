Esportivo da BYD bate recorde mundial de velocidade para veículos elétricos

A BYD estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade para veículos elétricos. O Yangwang U9 Track Edition atingiu 472,41 km/h na pista de testes de Papenburg, na Alemanha, e tornou-se o carro elétrico mais rápido do mundo. O feito foi alcançado pelo piloto alemão Marc Basseng, que já havia batido a marca anterior em 2024.

O que aconteceu

O Yangwang U9 Track Edition é uma versão de alto desempenho do superesportivo U9, da marca premium Yangwang, controlada pela BYD.

O carro utiliza plataforma e4 e o sistema de controle de carroceria DiSus-X, além de contar com a primeira plataforma veicular de 1200V produzida em escala global.

Cada um dos quatro motores elétricos atinge até 30.000 rpm, entregando 755 cv por motor, totalizando mais de 3.000 cv de potência.

A relação peso-potência do modelo é de 1.217 cv por tonelada.

O sistema de torque vetorizado ajusta a força aplicada em cada roda mais de 100 vezes por segundo para manter a estabilidade em alta velocidade.

A suspensão inteligente DiSus-X ajusta cada roda de forma independente para garantir maior controle em curvas, acelerações e superfícies irregulares.

A BYD desenvolveu em parceria com a Giti Tire um pneu semi-slick específico para o modelo, com compostos otimizados e desenho exclusivo da banda de rodagem.