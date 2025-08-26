Como instalar ponto de recarga de veículos eletrificados em sua garagem

O programa Carona desta semana, no quadro Autosserviço, esclarece como instalar um ponto de recarga de veículos elétricos e híbridos plug-in em casa ou no escritório.

Com a ajuda de uma especialista, o apresentador Jorge Moraes explica que o serviço deve ser realizado exclusivamente por profissionais especializados e seguir protocolos de segurança.

O serviço, em média, custa até R$ 10 mil e o valor a ser investido dependerá de aspectos como metragem de fiação. Contar com um carregador onde o veículo fica estacionado traz mais conveniência e economia a proprietários de carros eletrificados.

Mudanças no Jeep Commander

O Carona também conta todas as novidades da linha 2026 do Jeep Commander. Na primeira reestilização desde o seu lançamento, em agosto de 2021, o SUV posicionado acima do Compass recebeu mudanças no design dos faróis, da grade e do para-choque frontal.

Além disso, o Commander passa a ser oferecido exclusivamente na configuração com três fileiras de assentos e sete lugares.

Quanto à parte mecânica o utilitário esportivo da Jeep mantém as opções 1.3 turbo flex de 176 cv, 2.2 turbodiesel de 200 cv e 2.0 turbo flex de 272 cv - esta última, agora, é oferecida apenas na versão topo de linha Blackhawk. Os preços sugeridos do Commander 2026 vão de R$ 220.990 a R$ 324.990.

Correia polêmica muda no Onix

Nesta edição, o Carona ainda detalha uma novidade importante da linha 2025 de Chevrolet Onix e Onix Plus. Além de receber o primeiro facelift desde 2019, a dupla de compactos traz nova especificação da correia dentada banhada a óleo.

O apresentador Jorge Moraes explica que o item agora é fabricado com diferentes materiais para oferecer maior resistência. A peça anteriormente utilizada sofria degradação prematura, com relatos de esfarelamento, devido ao uso de lubrificante fora da especificação recomendada ou vencido.

Novo SUV da Zeekr chega ao Brasil

Nesta semana, o Carona também destaca a estreia do terceiro automóvel da Zeekr no mercado brasileiro. A montadora chinesa, que pertence ao mesmo grupo automotivo da Volvo, acaba de lançar o SUV totalmente elétrico 7X.

Com preço sugerido de R$ 448 mil, a novidade chega para preencher a lacuna entre o SUV compacto X e a perua 001 e é oferecida em versão única, com foco na performance.

São 646 cv de potência, que possibilitam a aceleração de zero a 100 km/h em menos de 4 segundos, e 423 km de autonomia de acordo com medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Compatível com carregadores de até 400 kW de potência, o Zeekr 7X permite a recarga de 10% a 80% da bateria de 100 kWh em cerca de 13 minutos, informa a montadora.