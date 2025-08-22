Posso deixar bateria 'zerar'? Desvendamos dúvidas sobre carros elétricos

No programa Carona desta semana, o quadro Autosserviço ajuda a solucionar dúvidas sobre o ponto que mais preocupa interessados pelos carros elétricos: a bateria.

Com a ajuda de um especialista, o apresentador Jorge Moraes explica questões sobre como proceder para prolongar a vida útil dessa bateria, assim como formas de evitar a descarga completa.

Outro mito que ele esclarece diz respeito a ficar pouco tempo com o carro conectado no carregador. Deixar o veículo carregando por poucos minutos não estraga a bateria, pelo contrário.

Novo Chevrolet Onix

Nesta semana, o Carona também destaca a primeira reestilização do Chevrolet Onix desde o lançamento da atual geração do compacto. Tanto o hatch quanto o sedã Onix receberam mudanças como novos faróis e grade frontal. Por dentro, receberam painel digital integrado à central multimídia de 11 polegadas com roteador Wi-Fi dedicado.

Além disso, a correia banhada a óleo do motor foi reforçada na linha 2026 para minimizar o risco de problemas causados por uso de lubrificante incorreto ou má manutenção.

Durante a apresentação das novidades do Onix 2026, o apresentador Jorge Moraes detalha a versão esportiva RS, equipada com motor 1.0 turbo flex e câmbio automático de seis marchas.

Topo de linha, essa configuração do hatch da Chevrolet tem preço sugerido de R$ 130.190.

Ram 3500 ganha atualização

Nesta semana, o Carona também conta as novidades da Ram 3500. Medindo mais de 6 metros de comprimento, a picape gigante recebeu reestilização na dianteira, que agora exibe grade redesenhada e novos faróis bipartidos e full-LED.

Além disso, o utilitário teve incremento de mais de 50 cv no motor 6.7 turbodiesel de seis cilindros, que agora rende 436 cv e impressionantes 148,7 kgfm de torque.

Equipada com tração 4x4 e reduzida, a nova Ram 3500 traz acabamento luxuoso e itens como bancos dianteiros elétricos e central multimídia de 14,5 polegadas. Ao mesmo tempo, conta com atributos desejados em veículos voltados ao trabalho, como capacidade de carga de até 1.599 kg e capacidade de reboque de 9.079 kg.

A picape de grande porte conta com duas versões: Laramie Night Edition, por R$ 619.990; e Longhorn, com preço sugerido de R$ 679.990.