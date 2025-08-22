Aprovada há 5 meses, lei contra falso entregador ainda não é aplicada em SP

Sancionada em março, a lei que estabelece regras para a prestação de serviços de entrega de produtos via aplicativos no Estado de São Paulo ainda não entrou em vigor.

Aprovada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a medida estabelece inicialmente que empresas prestadoras de serviços de entrega, bem como as intermediadoras, terão de manter um cadastro atualizado dos profissionais. Uma das principais finalidades da nova lei é coibir a ação dos chamados falsos entregadores que, cadastrados ou não, circulam com bags de plataformas de entregas para a prática de assaltos a bordo de motos e bicicletas.

Segundo o Governo de São Paulo, foi criado um grupo de trabalho para regulamentar a legislação e, "desde maio deste ano, têm sido realizadas reuniões mensais e as discussões seguem em curso, considerando a complexidade e os múltiplos interesses envolvidos".

Esta força de trabalho, com a participação de associações e entidades representativas do setor, também será responsável por coordenar o processo de cadastramento, com diversos dados, como nome completo, documento de identidade, endereço, telefone, e-mail, foto, número da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e características do veículo utilizado na prestação do serviço.

Brasil tem mais de 450 mil entregadores

Falsos entregadores assaltam pedestre na capital paulista; ataque aconteceu em março de 2022 Imagem: Reprodução

De acordo com pesquisa do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), entre 2022 e 2024, houve um aumento de 18% de pessoas que trabalham por meio de aplicativos de entrega. Ainda segundo o Cebrap, são mais de 455,6 mil entregadores no país. O autor da lei, o delegado de polícia e deputado estadual Antonio Olim (PP), ressalta a gravidade do problema.

"A incidência de roubos em São Paulo envolvendo falsos entregadores e seus veículos é preocupante. Aprovamos uma legislação que, após ampla discussão e considerando diversos interesses, visa aprimorar a segurança", afirmou.

Com a regulamentação, a expectativa é de que a nova legislação iniba a ação de criminosos que se passam por entregadores e auxilie no combate a furtos e roubos durante entregas, além de oferecer mais transparência e segurança ao serviço.

"É essencial para a segurança e para que os empresários do setor, como bares e restaurantes, possam cumprir a lei de forma eficaz. A fiscalização efetiva e a garantia de que os entregadores sejam devidamente amparados são fundamentais", acrescenta.

Mochilas e baús terão etiqueta

A lei determina, ainda, que os entregadores portem etiquetas específicas em suas mochilas ou baús. Essa identificação traria obrigatoriamente um QR Code e um chip de validação, permitindo a confirmação em tempo real da relação entre o profissional e a empresa.

Rafael Alcadipani, professor da EAESP-FGV e associado pleno ao FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), diz que é necessário criar o máximo de dificuldade possível para os criminosos.

"Todas as formas que você tiver de controlar melhor essa questão são importantes. Chip, marcas d'água [nos macacões], coisas que dificultem a utilização desse tipo de instrumento para cometer crimes. Será mais fácil a polícia perceber que essa pessoa está cometendo um delito. É claro que, mais uma vez, nós não vamos resolver o problema de vez, é complexo".

Alcadipani acrescenta que as empresas podem contribuir de outras formas, antes da lei entrar em vigor, na tentativa de diminuir o índice de ataques por falsos entregadores.

"Precisam começar a fazer uma triagem melhor, fazer uma análise melhor, mais dedicada e delicada das pessoas que podem entrar e fazer parte da companhia. É preciso que elas e o governo trabalhem na mesma direção", finaliza.