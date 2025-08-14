Sedã econômico da BYD ganha novos itens de segurança; veja o que muda

O programa Carona desta semana explica, no quadro Autosserviço, algumas das tecnologias disponíveis no BYD King, que chega com novidades na linha 2026.

Concorrente do Toyota Corolla, o King traz sistema de propulsão híbrida plug-in, combinando motor 1.5 a gasolina com propulsor elétrico para rodar cerca de 1.100 km com uma carga completa e o tanque de combustível cheio.

Isso é possível justamente devido à combinação dos dois tipos de propulsão e do gerenciamento de energia que o veículo faz.

Além disso, na linha 2026, a versão topo de linha GS do King agora vem equipada com pacote completo de assistências à condução ADAS, que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência para tornar a vida a bordo mais segura.

Paixão familiar por velocidade

O Carona desta semana também destaca uma história familiar que tem como pano de fundo a paixão por automobilismo.

O Dia dos Pais já passou, mas vale a pena conhecer um pouco da trajetória familiar e profissional do jovem piloto Rogério Ambrósio dos Santos Neto, que já correu de kart com Gabriel Bortoleto, destaque em sua primeira temporada na Fórmula 1.

Rogério disputa atualmente o Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4 e é neto de Rogério Ambrósio dos Santos, que ganhou fama nas pistas de corrida com o apelido "Jegue Voador'.

O Carona mostra um pouco das conquistas de Rogério Neto desde a infância, quando começou a competir, e do apoio que recebe de outro apaixonado por velocidade: Eduardo Henrique Brito Pinheiro, seu pai.

Furgão elétrico da BYD

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes mostra, ainda, que carro elétrico também é feito para durar. Como exemplo, Moraes exibe a furgão de carga 100% elétrico eT3, da BYD.

Trata-se de um dos primeiros veículos que a marca chinesa trouxe ao Brasil, destinado a atender empresas como CCR e Americanas. O exemplar em questão é de 2017 e, com cerca de oito anos de uso e mais de 700 mil km rodados, ainda está em boas condições de funcionamento.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes tira dúvidas da audiência a respeito do mercado automotivo e dos próximos lançamentos.