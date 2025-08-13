Distância da oficina: van elétrica resiste ao tempo após rodar 700 mil km

Topo

O programa Carona desta semana mostra que carro elétrico é feito para durar. Como exemplo, o apresentador Jorge Moraes exibe a furgão de carga 100% elétrico eT3, da BYD.

Trata-se de um dos primeiros veículos que a marca chinesa trouxe ao Brasil, destinado a atender empresas como CCR e Americanas. O exemplar em questão é de 2017 e, com cerca de oito anos de uso e mais de 700 mil km rodados, ainda está em boas condições de funcionamento.

Por falar em BYD, Moraes também apresenta, no quadro Autosserviço, algumas das tecnologias disponíveis no sedã King, que chega com novidades na linha 2026.

Concorrente do Toyota Corolla, o King traz sistema de propulsão híbrida plug-in, combinando motor 1.5 a gasolina com propulsor elétrico para rodar cerca de 1.100 km com uma carga completa e o tanque de combustível cheio.

Isso é possível justamente devido à combinação dos dois tipos de propulsão e do gerenciamento de energia que o veículo faz.

Além disso, na linha 2026, a versão topo de linha GS do King agora vem equipada com pacote completo de assistências à condução ADAS, que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência para tornar a vida a bordo mais segura.

Paixão familiar por velocidade

O Carona desta semana também destaca uma história familiar que tem como pano de fundo a paixão por automobilismo.

O Dia dos Pais já passou, mas vale a pena conhecer um pouco da trajetória familiar e profissional do jovem piloto Rogério Ambrósio dos Santos Neto, que já correu de kart com Gabriel Bortoleto, destaque em sua primeira temporada na Fórmula 1.

Rogério disputa atualmente o Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4 e é neto de Rogério Ambrósio dos Santos, que ganhou fama nas pistas de corrida com o apelido "Jegue Voador'.

O Carona mostra um pouco das conquistas de Rogério Neto desde a infância, quando começou a competir, e do apoio que recebe de outro apaixonado por velocidade: Eduardo Henrique Brito Pinheiro, seu pai.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes tira dúvidas da audiência a respeito do mercado automotivo e dos próximos lançamentos.

