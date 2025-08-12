Quais países não exigem autoescola para tirar carteira de motorista

Entre as burocracias que o governo quer reduzir para a emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), está acabar com a obrigatoriedade da autoescola. Se a proposta elaborada pelo Ministério dos Transportes for aprovada, o Brasil entra na lista de diversos países que também não têm essa obrigação. A seguir, veja como é o processo para obter a licença em alguns deles.

Argentina

Não há exigência de autoescola, mas é obrigatório um curso teórico nacional. O candidato à primeira licença deve fazer o Curso Nacional de Educación Vial, disponível online ou presencial, segundo a Agencia Nacional de Seguridad Vial, órgão federal da Argentina responsável por formular e implementar políticas de segurança no trânsito em todo o país.

Curso aborda legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros e é pré-requisito para a marcação das provas. A prática de direção pode ser aprendida de forma independente, desde que o candidato seja aprovado no exame teórico e no teste prático aplicados pelo município.

Canadá

Não há regra nacional sobre autoescola e competência é das províncias e territórios. Segundo o Transport Canada (Ministério dos Transportes), cada jurisdição define suas exigências para a primeira habilitação de carro.

Quebec obriga curso; em Ontário, a formação é opcional. A Société de L'assurance Automobile (órgão provincial responsável por habilitação de condutores, registro de veículos e seguro público de automóveis na província de Quebec) exige aulas para a licença Classe 5, que permite que você conduza a maioria dos carros, caminhões ou vans. Em Ontário, o curso reduz o tempo de espera no processo de Graduated Driver Licensing (sistema de habilitação progressiva que libera a direção em etapas, começando com restrições e avançando até a licença plena) e pode baratear o seguro, mas não é requisito legal.

Chile

Maiores de idade não precisam de autoescola para a carteira não profissional. A licença Classe B, que autoriza dirigir automóveis, é obtida após exames médico, teórico e prático na Direção de Trânsito municipal, segundo o portal ChileAtiende.

O curso em escola de condutores é exigido apenas para candidatos com 17 anos ou para licenças profissionais (Classe A). Em ambos os casos, o processo inclui teste de visão, avaliação teórica sobre legislação e direção defensiva, e prova prática em via pública.

Estados Unidos

País permite treinar por conta própria para obter habilitação. Não há exigência federal de autoescola, e cada estado define suas regras para emissão da carteira. Na maioria, o candidato pode aprender sozinho e fazer as provas teórica e prática no Department of Motor Vehicles (órgão estadual que cuida da habilitação de motoristas e do registro de veículos nos EUA) ou órgão equivalente. Alguns estados impõem cursos de direção defensiva ou aulas supervisionadas apenas para menores de 18 anos.

Licenças comerciais seguem exigências federais específicas. Para conduzir caminhões e ônibus interestaduais, é preciso obter a Commercial Driver's License (licença de motorista comercial), regulada pela Federal Motor Carrier Safety Administration (órgão federal dos EUA que regula e fiscaliza o transporte rodoviário comercial de cargas e passageiros). Esse processo exige treinamento formal aprovado, exames teóricos e práticos adicionais, e cumprimento de requisitos médicos e de segurança.

Japão

No Japão, é possível tirar a habilitação sem fazer curso em autoescola credenciada. O candidato pode optar pelo chamado one-shot test (prova direta) no centro de licenciamento, conforme a Polícia Metropolitana de Tóquio. Trata-se de uma prova teórica e prática que o candidato pode fazer direto no órgão de licenciamento, sem passar por autoescola credenciada.

Curso em autoescola credenciada dispensa prova prática no órgão de licenciamento. A alta taxa de reprovação no one-shot test leva muitos a preferirem a autoescola.

México

A exigência de autoescola varia por estado ou cidade. Na Cidade do México, a Secretaría de Movilidad exige apenas exame teórico para a licença Tipo A permanente, que inclui carros e motocicletas, sem prova prática obrigatória nem matrícula em escola.

Alguns estados podem existir requisitos adicionais, como aulas presenciais ou avaliações práticas. Para licenças de transporte interestadual e de carga, há um processo federal separado, que inclui exames específicos e cursos obrigatórios.

Suécia

O treino privado é permitido com supervisor aprovado. O aluno e o supervisor precisam fazer juntos o introduktionsutbildning, curso de introdução obrigatório segundo a Transportstyrelsen (Agência Sueca de Transportes).

Após o curso, é possível praticar com o supervisor até estar apto para as provas aplicadas pelo órgão competente. No caso, a Trafikverket (Administração Sueca de Transportes). Autoescola é opcional, e quem opta pelo treino privado deve cumprir os mesmos exames teóricos e práticos que os demais candidatos.