'Protetor das placas' viraliza ao lavar sinalização de trânsito em estradas

Graças a Iago Custodio, as placas de trânsito do Rio Grande do Sul e outros estados nunca estiveram tão limpas. Desde o mês passado, o homem de 28 anos comanda um perfil no Instagram feito exclusivamente para mostrar a lavagem de diferentes sinalizações em rodovias do estado.

Em apenas 37 dias de postagens, já são 145 mil seguidores e milhões de visualizações. Sua motivação, entretanto, vai além de preservar a sinalização viária.

Busca por seguidores

Ao UOL Carros, Iago explicou que é dono, junto à esposa, de uma empresa de estética automotiva em Três Palmeiras (RS).

Sua nova obsessão começou há algumas semanas, quando uma fabricante de produtos de limpeza lançou uma campanha que premiava quem ajudasse na divulgação da marca na internet.

"Eles forneceram alguns produtos para nós participarmos do desafio", conta. "Para mostrar a eficiência do material, decidi fazer um vídeo lavando uma placa de rodovia".

A filmagem foi publicada no perfil da empresa do casal e, de cara, foram 45 mil visualizações: muito acima da média de interações da página do Instagram.

Diante do sucesso, Iago viu a oportunidade de promover seu trabalho. Para dar mais sentido à missão, decidiu reaproveitar uma ideia de outros influenciadores, que postavam vídeos virais a fim de angariar seguidores e superar a popularidade de páginas famosas.

Antes e depois de uma das placas limpadas por Iago Custodio Imagem: Reprodução

"Eu vi esse desafio e pensei: 'bom, vou colocar a meta de superar a 'Choquei' só lavando placas de trânsito", relembra. Atualmente, o perfil de fofoca conta com 26,9 milhões de seguidores na rede social.

No fundo era apenas uma brincadeira, mas o alcance seguiu crescendo e novos fãs passaram a cobrar disciplina.

"Com a proporção gigantesca que a coisa tomou, o pessoal veio cobrar mais lavagens de placas da gente. Então, começamos a gravar mais vídeos e, todo dia, tentamos lavar uma ou duas placas".

A frequência de postagens é facilitada pela quantidade de placas sujas nas rodovias do Sul brasileiro. Iago leva menos de meia hora para remover sujeira, enquanto Angélica, sua esposa, cuida da filmagem.

O casal também aproveita viagens por motivos diversos para encontrar mais sinalizações precisando de limpeza. Assim, além do interior gaúcho, já há vídeos em estradas de Santa Catarina.

Por mais que os resultados sejam meteóricos, entretanto, a missão de superar a Choquei será árdua — a página está entre as 600 mais seguidas de todo o Instagram, segundo análise do Social Blade.

Mesmo assim, o casal se diverte e já colhe parceiras graças à visibilidade e ao sucesso repentino. Entre elas, há fabricantes que fornecem os produtos para as limpezas, em troca de divulgação e avaliação.

"O pessoal gosta por ser um trabalho voluntário. Além disso, os vídeos são satisfatórios de se assistir. Seguiremos na missão", afirmou ao UOL Carros.

Como se lava uma placa?

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade de implantar e manter placas de sinalização é dos órgãos e entidades executivos de trânsito.

Em situações como a de Iago, porém, o DNIT entende que trata-se de uma ação voluntária positiva. Não há motivos para reprimi-la, desde que a limpeza seja feita de maneira segura e sem danificar a sinalização.

O manual técnico da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) diz que lavagem de placas de trânsito deve ser feita conforme "as condições climáticas, o material empregado na confecção, a forma de implantação e o local em que foi implantada".

As placas instaladas em zonas industrias e zonas urbanas de alto tráfego sujam mais, assim como aquelas instaladas mais perto do chão. Em geral, diz a CET-SP, sugere-se limpeza a cada três ou quatro meses, conforme o caso.

A sujeira leve deve ser removida com esponja macia e detergente neutro, ao passo que uma escova pode ser aplicada para remover acúmulo de resíduos. Quando houver resíduos de óleo, asfalto ou gordura, recomenda-se um detergente mais forte e até gasolina, a fim de dissolver os compostos.

"Esses solventes normalmente não estragam a película da placa, mas é aconselhável uma pré-utilização em material similar para verificar os resultados da aplicação", diz o manual.

Para sinalizações feitas com plástico poliestireno ou madeira laqueada, há instrução de se usar apenas gasolina. Ao mesmo tempo, produtos com pH básico são vetados, por risco de danos à superfície e à saúde de quem limpa.