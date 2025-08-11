Quem era brasileiro que morreu no Chile após percorrer 80 países de moto

O influenciador de viagens Alex Tibola, mais conhecido como Murat, de 35 anos, e a tia dele, a advogada Liane Tibola, de 45 anos, morreram em um acidente de moto no Chile no último sábado (9).

Antes da batida fatal, Alex ficou conhecido por viajar por mais de 80 países ao guidão de uma Honda Pop 100.

Segundo os Bombeiros de Villa Cerro Castillo, Alex seguia em uma moto Honda CB 500X pela rodovia 7 Sul, em um dos trechos da Patagônia, próximo à El Cofre, quando a motocicleta bateu em um ônibus. O influenciador e a tia, que estava na garupa, morreram no local. Ninguém que estava no coletivo teve ferimentos.

Os bombeiros da região de Villa Cerro Castillo detalharam pelas redes sociais que o acidente se deu no setor Ponte Becerra e divulgaram fotos da batida. Nas imagens, a moto dos brasileiros aparece tombada em meio à vegetação, enquanto o ônibus teve danos na lateral. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Quem era Murat

Natural de Maravilha, no Oeste catarinense, Alex se tornou conhecido por ter completado o projeto de conhecer mais de 80 países em cinco anos pilotando uma Honda Pop 100.

Com seu canal "Crônicas de Viageiro", com 100 mil inscritos no YouTube e uma página no Instagram com 65 mil seguidores, Murat compartilhava suas viagens e o amor pela estrada desde 2010.

Aos 18 anos, ele fez suas primeiras viagens de moto pela América do Sul, percorrendo países como Uruguai, Argentina, Chile, Peru e diversas regiões do Brasil em uma uma Honda Pop 100.

Em 2019, ele deu início ao projeto que o tornaria conhecido: explorar estradas do mundo a bordo de uma scooter de 150 cilindradas, escolhida pela economia de combustível. Em cinco anos, ele percorreu 80 países sempre acompanhado de seu cavalinho de pelúcia Juvenal, que ficava posicionado no guidão do veículo.

Já Liane atuava como advogada em Maravilha e também compartilhava da paixão por motos como o sobrinho, motivo pelo qual ela o acompanhava nessa viagem pelo Chile.

Além de viajante, Alex também organizava expedições com sua agência de turismo, a CDV Expedições. Com um calendário voltado para aventuras sob duas rodas ele estava organizando ainda para esse ano expedições para a Cordilheira dos Andes, Deserto do Atacama e um tour pela América do Sul.

A família ainda não divulgou informações sobre o translado dos corpos e os velórios de Alex e Liane.

Cuidados em rotas internacionais

Viajar de moto por rodovias exige atenção redobrada. Em deslocamentos longos, como em rotas internacionais feitas por Alex, o motociclista precisa ir além dos cuidados habituais para garantir a segurança e também evitar problemas legais. Vale destacar que as circunstâncias do acidente com o influenciador e sua tia ainda estão sob investigação.

Conhecer a legislação local é fundamental, já que as regras variam entre países. Limites de velocidade, uso de equipamentos de proteção, exigência de farol aceso e até restrições para motocicletas de baixa cilindrada podem mudar de um destino para outro, como explica Mauro dos Anjos, especialista em direito do trânsito.

"A documentação deve estar em dia, incluindo a Permissão Internacional para Dirigir e um seguro com cobertura no país de destino, como a Carta Verde no caso do Mercosul. Também é importante planejar as rotas, priorizando estradas com boa infraestrutura, locais para abastecimento e pausas estratégicas, além de verificar as condições climáticas, que podem trazer riscos adicionais como neve, gelo ou chuvas intensas", diz.

Antes da viagem, a moto deve passar por revisão completa, com foco em pneus, freios e lubrificação. A bagagem deve ser organizada de forma a não comprometer a estabilidade, e pausas regulares durante o trajeto ajudam a combater a fadiga e manter a concentração.

O tráfego ao lado de ônibus em rodovias é outro ponto crítico, segundo o especialista. Batidas entre motocicletas e coletivos muitas vezes são causadas por pontos cegos nas laterais e na traseira dos veículos, além da diferença de aceleração e frenagem.

"Para evitar esse tipo de acidente, é essencial que o motociclista mantenha distância segura, ultrapasse apenas quando houver espaço e visibilidade suficientes, antecipe os movimentos do ônibus e adote recursos para ser mais visível, como farol aceso e roupas com elementos refletivos", acrescenta Anjos.