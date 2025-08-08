Esta manutenção simples faz você economizar no posto e te livra da oficina

No quadro Autosserviço, o programa Carona desta semana alerta para a importância de verificar e substituir o filtro de ar do motor nos prazos recomendados no manual do proprietário.

Item com preços variando de R$ 60 a R$ 120, o filtro de ar custa pouco para o que proporciona: impede a entrada de partículas de sujeira no sistema de admissão de ar do motor, evitando danos internos causados por material abrasivo.

Negligenciar a manutenção e troca do filtro de ar pode causar problemas relevantes como aumento no consumo de combustível e de óleo lubrificante e até falhas no funcionamento do propulsor, decorrentes de filtro obstruído. Se a peça se romper e permitir a passagem de sujeira para a parte interna do motor, os danos podem ser ainda mais graves.

Nova marca chinesa no Brasil

O apresentador Jorge Moraes também mostra em detalhes como é o EX5, SUV elétrico que marca o retorno da marca chinesa Geely ao Brasil.

Após rápida passagem pelo país entre 2014 e 2016, a Geely agora aposta em parceria com a Renault para comercializar e realizar o pós-vendas de veículos eletrificados no mercado local.

Dona de marcas como Volvo, Lotus e Zeekr, a Geely promove sua reestreia com o SUV elétrico EX5, disponível nas versões Pro (R$ 205.800) e Max (R$ 225.800). Medindo 4,61 m de comprimento e 2,75 m de distância entre-eixos, o EX5 é um pouco maior do que o Jeep Compass.

Independentemente da versão, é equipado com motor elétrico com 218 cv de potência e 32,6 kgfm de torque, mais tração dianteira. A bateria nas duas versões é a mesma, entregando 60,22 kWh de capacidade de armazenamento de carga.

Apesar de a bateria não mudar, a autonomia da versão mais barata é maior (413 km), contra 349 km da configuração mais cara.

Isso acontece porque o EX5 Max é mais pesado, por trazer pacote de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência com alerta de colisão. Além disso, apenas a configuração mais completa vem de fábrica com o sistema de som premium da marca Flyme Sound.

VW Tera 'completão'

Imagem: Divulgação

Nesta semana, o Carona ainda detalha a versão mais equipada do Tera, SUV compacto da Volkswagen que mal chegou e já se tornou bom de vendas.

Com preço sugerido inicial de R$ 139.990, o Tera High é equipado com motor 1.0 turbo flex 170 TSI, capaz de render 116 cv e 16,8 kgfm. O câmbio é sempre automático de seis marchas nessa configuração.

Por ser a versão mais cara e completa, o Tera High é o único a sair da fábrica com rodas de liga leve de 17 polegadas, painel de instrumentos digital com tela de 10,25 polegadas, carregamento de celular por indução e comutação automática do farol alto.

Pode ser equipado com pacote opcional de assistências à condução que inclui alertas de ponto cego e tráfego cruzado, mais assistente de permanência em faixa.

Já itens como frenagem autônoma de emergência e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo vêm de série nessa versão.

Fiat Argo tem mudanças

Imagem: Divulgação

Esta edição do Carona traz também a linha 2026 do Fiat Argo. Antes da chegada de uma nova família de modelos compactos da Fiat, o hatch recentemente recebeu atualizações que incluem na assinatura de LEDs nos faróis - que são iluminados por LEDs nas versões mais caras.

Além disso, o Argo 2026 ganhou interior escurecido em rodas as configurações, além de conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay nas versões equipadas com central multimídia.

Quanto à parte mecânica, sem novidades: continuam os motores 1.0 e 1.3 flex aspirados - a motorização de maior cilindrada, como anteriormente, vem acompanhada de câmbio automático do tipo CVT.

Os preços sugeridos na data de publicação deste texto começam em R$ 91.990 e chegam a R$ 107.990.