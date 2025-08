Ferrari blindada? Proteção em carros esportivos milionários vira nova onda

Os carros blindados seguem em alta no Brasil, com mais de 20 mil veículos recebendo a proteção no último ano. A novidade agora é o crescimento da instalação do recurso em esportivos milionários de marcas como Ferrari, Porsche, Lamborghini, entre outras.

"Em 2005, quando começamos a blindar os esportivos, fazíamos três carros por ano. Hoje, 20 anos depois, fazemos em torno de 12 por mês", enumera Marcelo Nadólskis, da CART.

A empresa blindou cerca de 70 carros esportivos de janeiro a junho deste ano. E no portfólio consta modelos raros, como o Lamborghini Huracán Sterrato, Aston Martin Vanquish, BMW M3 CS e Bentley Continental GT, além de Mercedes-AMG GT 63S Coupé e diversas unidades da Ferrari Purosangue.

Outra blindadora, a BSS Blindagens, chama atenção para um modelo específico: Porsche 911. Em 2015, apenas três unidades do cupê esportivo receberam a proteção da empresa. Em 2024, no entanto, o número subiu para 47 - e nos primeiros seis meses deste ano já são mais de 25 exemplares.

A evolução dos números vem na carona da quebra de dois paradigmas. O primeiro, e talvez mais importante, é a questão do acréscimo de peso.

"Quem tem um superesportivo sabe que o peso é uma característica fundamental e precisa ser controlada para se obter desempenho", diz Mário Brandizzi Neto, CEO da BSS Blindagens.

Nadólskis, da CART, por sua vez, afirma que atualmente os materiais usados proporcionam a preservação de todas as características e tecnologias do carro.

"O maior avanço da blindagem nos últimos tempos foi a redução do peso total agregado ao veículo, com o uso do polietileno de alta performance combinado a mais alta tecnologia de fabricação nos vidros blindados, que estão cada vez mais leves e finos", explica.

Para exemplificar o assunto, Brandizzi, da BSS, cita o mesmo Porsche 911 que, nas mãos da empresa, tem um incremento de peso de 'apenas' 98 kg. "É como se houvesse um passageiro a mais. Porém, se considerar a potência que estes carros têm hoje, é mínima a influência. A relação peso-potência está quase inalterada", completa.

Mercado em crescimento

O último levantamento da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin) mostra que, no primeiro semestre de 2025, foram blindados 22.425 veículos, 11,5% mais que o mesmo período de 2024, quando pouco mais de 20 mil carros receberam a blindagem.

No período, o Estado de São Paulo respondeu por 18.898 veículos blindados. Rio de Janeiro (1.767), Ceará (641), Pernambuco (519) e Rio Grande do Sul (259) compõem a lista dos estados que mais blindam carros. Estima-se que a frota de veículos blindados no Brasil seja de 425 mil unidades.

Mas há uma outra questão que mexe com o bolso - e não é o preço da blindagem. "Acho que a grande resistência, mais do que as alterações técnicas, fica ligada a questões "mercadológicas", com a dificuldade na revenda. Ainda existe por grande parte das pessoas, mas é muito menor em relação a 20 anos atrás", diz Nadólskis.

Porém, o representante da CART faz uma revelação interessante. "Chegamos ao ponto de muitos revendedores nos procurarem para blindar carros esportivos de estoque e vender já blindados", conta.

O aumento de carros blindados no geral tem a ver com a segurança, mas o presidente da Abrablin, Marcelo Silva, aponta outros fatores: "o avanço tecnológico, que permitiu a indústria brasileira, referência mundial na blindagem, inovar com produtos e materiais que tornassem a proteção mais acessível, certificações que deram mais segurança ao consumidor e a própria cultura de segurança contribuem para este movimento", diz.