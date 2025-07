Ford Mustang ganha versão ainda mais esportiva no Brasil; veja o que muda

No programa Carona desta semana, o apresentador Jorge Moraes traz as primeiras informações e imagens do Ford Mustang Dark Horse, nova versão do cupê com preparação mais esportiva na comparação com o GT Performance atualmente comercializado no Brasil.

Dentre as diferenças, o Dark Horse tem calibragem diferente do motor 5.0 V8 Coyote a gasolina, cuja potência subiu de 492 cv para 507 cv - como no GT, a transmissão é sempre automática de dez velocidades.

Visualmente, o Mustang Dark Horse se diferencia pelas entradas de ar funcionais no capô, grade exclusiva, faróis com lentes escurecidas e um novo aerofólio traseiro.

O preço ainda não foi anunciado, mas podemos adiantar que será maior do que os R$ 549 mil atualmente cobrados pela variante GT Performance - que irá conviver com a versão Dark Horse enquanto durante os estoques.

Ford Bronco Sport é atualizado

O Carona também destaca a chegada da linha 2025 do Ford Bronco Sport. O SUV médio com capacidades off-road agora é comercializado na versão única Badlands, que substitui a Wildtrack. O preço sugerido foi mantido em R$ 260 mil.

Dentre as novidades, o modelo exibe novo desenho do para-choque e da grade dianteira e, agora, conta com protetor frontal de aço.

Por dentro, o utilitário esportivo importado do México mantém o motor 2.0 turbo de 253 cv, ajustado para ficar mais esperto nas retomadas. O câmbio automático de oito marchas também permanece, bem como o sistema de tração nas quatro rodas.

Na cabine, o Bronco Sport agora traz painel de instrumentos 100% digital, além de central multimídia atualizada, com tela de 12,3 polegadas, câmera "360 graus" e conexão sem fio com celulares via Android Auto ou Apple CarPlay.

Fiat Cronos ganha novo visual

Imagem: Divulgação

O Carona também mostra as novidades do Fiat Cronos, que recebeu atualização visual nos para-choques, na grade frontal e nos faróis - que, agora, têm iluminação full-LED e novo desenho das luzes de condução diurna.

O sedã compacto também recebeu mudanças no pacote de equipamentos de cada versão e mantém mecânica com motor 1.0 ou 1.3, sempre aspirado. Como anteriormente, o propulsor com maior cilindrada tem a opção de câmbio automático do tipo CVT - o que faz dele o sedã automático mais barato do Brasil.

O Cronos 2026 está disponível com preços sugeridos de R$ 106.990 a R$ 119 mil.

Alerta do ABS

Imagem: Shutterstock

Por fim, no quadro Autosserviço, o programa alerta sobre como agir quando a luz do ABS acende no painel.

Esse alerta é acionado quando há algum problema no sistema que previne o travamento das rodas na frenagem e pode vir acompanhado de endurecimento do volante.

A recomendação, se a luz permanecer acesa após o acionamento do motor, é de levar o veículo a uma oficina autorizada ou mecânico de confiança para verificação dos freios e do ABS.

O problema pode estar relacionado a um ou mais sensores do ABS - cada roda traz uma unidade do sensor, fundamental para o correto funcionamento do item de segurança.