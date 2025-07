Adeus, sedãs e minivan: novas viaturas da PM-SP reforçam aposta nos SUVs

Desde o início de 2025, a Polícia Militar de São Paulo vem recompondo sua frota de viaturas e cada vez mais investe nos SUVs, em detrimento dos sedãs e minivans, já utilizados em maior escala pela corporação.

Após investir mais de R$ 12 milhões na aquisição de 63 viaturas novas do Toyota Corolla Cross e de mudar a identidade visual dos respectivos veículos, a PM-SP recentemente reforçou sua frota com outro utilitário esportivo, com foco maior no patrulhamento.

Trata-se do Hyundai Creta, que já soma 51 unidades entregues em 2025.

A primeira encomenda veio em janeiro, quando o governo estadual adquiriu 21 exemplares do Creta por R$ 4,1 milhões — cerca de R$ 195 mil por cada veículo.

Desse total, 18 viaturas vêm servindo às Bases Comunitárias, o novo projeto da PM que utiliza contêineres em regiões como o centro paulistano. As estruturas têm instalação simplificada e dão apoio operacional aos policiais.

Primeiro lote veio com dinheiro estadual; segundo foi contribuição de fundo nacional de segurança Imagem: Divulgação

Cada base conta com duas viaturas. As outras três unidades servem ao patrulhamento do programa Ronda Escolar na zona sul.

Em março, foi a vez de o governo federal entregar 30 exemplares doCreta à PM de São Paulo, totalizando R$ 5.896.500 em repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Frota da PM ainda inclui Toyota Corolla Cross, Chevrolet Spin e Trailblazer e até Nissan Leaf, elétrico Imagem: Divulgação

Desses, metade será usada no Programa Nacional de Segurança nas Escolas. O resto se destina ao rádio patrulhamento, ligado a um projeto de apoio ao cumprimento de medidas restritivas e cautelares.

Os modelos entregues do Creta são da versão topo de linha Ultimate, equipada com motor 2.0 flex aspirado de 167 cv e câmbio automático de seis marchas - vale destacar que os veículos são anteriores ao facelift recente do SUV da Hyundai, que trocou, na versão mais completa, o propulsor 2.0 pelo 1.6 turbo de 193 cv e transmissão automatizada de dupla embreagem e sete velocidades.

Atualmente, o Creta Ultimate sai por R$ 199.590.

Por que o Hyundai Creta?

Conforme reportagem do UOL Carros já explicou, a escolha por da PM-SP por SUVs segue tendência observada em órgãos de segurança pública do Brasil e de outros países.

"Fizemos um estudo que demonstrou a migração do mercado de viaturas do tipo monovolume e minivan para [SUVs convertidos em] viaturas do tipo patrulhamento", explicou, em entrevista concedida ao UOL Carros em junho de 2024, o major Luciano Camilo Borges, da Diretoria de Logística da PM de SP - responsável por fazer as especificações e as compras dos veículos de patrulhamento.

A Senap (Secretaria Nacional de Segurança Pública) também editou uma portaria que exige itens de segurança básicos e desempenho mínimo em provas dinâmicas de aceleração, frenagem e no "teste do alce", que avalia a tendência a capotamento do veículo.

Exigências técnicas e mais SUVs no mercado vêm aumentando presença dos utilitários nas corporações policiais Imagem: Divulgação

Também é obrigatório o espaço para transporte de presos e testemunhas. Entre outras coisas, a viatura deve dispor de seis horas de energia elétrica para alimentação de luzes e rádio e quatro tomadas (duas na cabine e duas no porta-malas).

Ou detalhe curioso é exigência de que os bancos tenham laterais sejam pouco salientes para comportarem agente de segurança pública com colete de proteção balística, permitindo seu embarque e desembarque rápido", diz a norma técnica da Senap.