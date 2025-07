Novo acessório automotivo vira truque contra ladrões de carro no Brasil

Nos últimos meses, mais uma tendência do mundo dos carros vem ganhando as redes sociais e sites de vendas online, em nome da segurança.

A moda agora é utilizar máscaras realistas, esportivas ou de fantasia no encosto de cabeça do banco do passageiro dianteiro do veículo.

Em alguns casos, quando o carro está estacionado e sem ocupantes, o dispositivo é colocado também no banco do motorista.

As peças buscam simular a presença humana no veículo e servem justamente para afastar potenciais criminosos.

Mascarados no automóvel

Uso de roupas melhora impressão do disfarce Imagem: Divulgação

Uma modalidade dessa tática é o uso de máscaras "3D" realistas simulando as feições de anônimos e famosos, instaladas no encosto de cabeça.

Outra, supostamente surgida nos Estados Unidos também começou a se popularizar no Brasil.

A ideia, nesse caso, é dar a impressão de que alguém mascarado está dentro do veículo.

Comprador em loja online aprovou máscara de Messi: "assustou meu condomínio todo" Imagem: Reprodução

Podem ser improvisadas máscaras de esqui, balaclavas e toucas em geral - mas há produtos específicos, à venda em sites de comércio eletrônico por preços a partir de pouco mais do que R$ 10.

A pegadinha de dirigir com o "passageiro" encapuzado no banco do lado virou trend na América do Norte. Na Europa, a imprensa alemã já destacou brincadeira parecida, que inclui máscaras de serial killers e personagens de filmes de terror.

Justamente pela eficácia, são abundantes os casos de estadunidenses que apontam câmeras para fora só a fim de capturar as reações.

Também há quem deixe as máscaras em carros parados, como um segurança de Nova Iorque que fez isso para assustar o colega durante ronda no estacionamento de um mercado.

É permitido?

Máscaras que sugerem ações violentas e distraem policiais podem render problemas com a Justiça Imagem: Reprodução

Em tese, o uso desses dispositivos não é proibido pela legislação de trânsito brasileira.

Segundo Marco Fabricio Vieira, advogado e pesquisador especializado em trânsito, a ideia inusitada é um "ato atípico" não previsto no CTB ( Código de Trânsito Brasileiro).

"[A máscara] não interfere na condução ou na dirigibilidade do veículo, não compromete o campo de visão do condutor e não afeta os equipamentos obrigatórios de segurança", explica.

"Tampouco gera, em princípio, risco direto a outros condutores ou à coletividade no trânsito".

Vieira faz a ressalva de que determinadas atitudes podem causar implicações na esfera penal e administrativa, por exemplo.

Dentre elas, há o ato de utilizar o disfarce para enganar autoridades, causar alarme falso (simulação de sequestro, por exemplo) e prejudicar abordagens ao induzir policiais ao erro.

"Nestes casos, o contexto e a intenção são determinantes para eventual responsabilização", acrescenta o especialista.