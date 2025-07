Vídeo de moto andando sobre Rio Xingu viraliza; veja truque que piloto usou

Um vídeo gravado na praia do Pedral, em São Félix do Xingu, no sul do Pará, vem chamando a atenção de milhões de pessoas nas redes sociais.

Nas imagens, o piloto de motocross Wenderson Fernandes, conhecido como "Nenen da Taboca", aparece conduzindo uma motocicleta sobre as águas do Rio Xingu, como se trafegasse por uma via comum.

Nas imagens, Fernandes é visto ao guidão de sua Kawasaki 450 ainda na área de terra, às margens do Xingu. Ele acelera forte na areia, entra no rio e mantém o equilíbrio sobre as águas - o piloto cruzou mais de 1,2 km em alta velocidade até a margem oposta, como se estivesse em terra firme.

Como manobra foi possível

Para conseguir flutuar na água, a moto passou por algumas adaptações. Uma espécie de prancha foi colocada nas laterais dos dois pneus - o traseiro foi trocado por outro que possui ranhuras que formam uma espécie de pá, no lugar das convencionais, oferecendo tração suficiente para andar sobre a superfície do rio sem afundar.

O piloto usou as redes sociais para compartilhar sua história. Ele conta que a ideia de criar uma moto que surfa não é nova e surgiu em 2020, quando sofreu um acidente de motocross. Devido a uma fratura na coluna, precisou ficar afastado das pistas por três anos.

Wenderson Fernandes e a sua motocicleta flutuante viralizaram nas redes sociais Imagem: Reprodução

Nesse período, passou a se dedicar a criar uma moto que pudesse flutuar e andar sobre as águas do Xingu.

Primeiro, Fernandes comprou a moto e fez adaptações antes de tentar a primeira travessia - nas três primeiras tentativas, o veículo afundou. Ele, então, comprou outra motocicleta e realizou novos testes, novamente sem obter sucesso.

Neste ano, uma terceira moto foi comprada e, finalmente, o feito foi conquistado. Após afundar oito vezes antes de conseguir atravessar o Xingu, Wenderson diz que, agora, o veículo está "aprovado".

"Qualquer imprevisto pode acontecer, como a moto dar um problema ou se a água estiver muito agitada, ela pode afundar", disse.

Ainda segundo o piloto, por questão de segurança, ele sempre usa capacete e colete salva vidas. Além disso, o Corpo de Bombeiros acompanhou o teste e isolou a área.

"É só o começo. Quero andar mais. Um dos meus sonhos é andar com essa moto dentro do mar", acrescenta.

Física explica flutuação da moto

As adaptações feitas na motocicleta foram essenciais para que Wenderson conseguisse andar com ela na superfície da água.

A prancha instalada nas laterais em torno das rodas e o pneu traseiro com pás na banda de rodagem são responsáveis pela flutuação e pela propulsão .

Assim, basta que a moto mantenha uma velocidade constante e suficientemente alta para o veículo não afundar.

Wenderson Fernandes utilizou pneus especiais e instalou plataformas em torno das rodas da motocicleta Imagem: Reprodução

"A prancha sob a moto aumenta a área de contato com a água, enquanto o pneu traseiro, com formato de pás,. gera o empuxo necessário para que o veículo deslize. A força resultante entre a gravidade e a pressão da água cria uma sustentação temporária, semelhante à de um esqui aquático. Mas é um fenômeno que só se mantém enquanto há velocidade e impulso suficientes", explica Henrique Goulart, professor de física do Estratégia Vestibulares.

O professor ressalta que também é necessária habilidade do piloto para manter a aceleração constante e o equilíbrio correto. Goulart acrescenta que se, por algum motivo, a moto reduzir muito sua velocidade ou parar, ela inevitavelmente vai afundar.