Honda HR-V 2026: veja o que entrega versão de R$ 210 mil do SUV compacto

Na edição desta semana, o programa Carona destaca as novidades do Honda HR-V, segundo SUV mais vendidos do Brasil no 1º semestre, com cerca de 32 mil emplacamentos.

Com preços sugeridos de R$ 163.200 a R$ 209.900, o utilitário esportivo recebeu mudanças como grade dianteira com novo desenho, diferenciando as versões aspiradas e turbo, além de lanternas e rodas redesenhadas.

Por dentro, a Honda alterou o apoio da central multimídia, deixando-a flutuante, enquanto o console central foi reposicionado para facilitar o acesso ao carregador de celular por indução.

Dentre as novidades na lista de equipamentos, a versão EX recebeu carregador de celular por indução, painel digital de sete polegadas, volante revestido de couro com aletas para as trocas de marcha e chave presencial.

Quanto à parte mecânica, o HR-V mantém o motor 1.5 aspirado com injeção direta e 126 cv nas versões EX e EXL e o propulsor 1.5 turbo de 177 cv nas configurações Advance e Touring.

Como anteriormente, o câmbio é sempre automático do tipo CVT.

Ford Territory 2026 está de cara nova

Imagem: Divulgação

No Carona, o apresentador Jorge Moraes também conta tudo sobre o Ford Territory 2026.

Cerca de um ano após ser apresentada na China, a reestilização do utilitário esportivo acaba de ser lançada pela Ford no Brasil.

O SUV médio importado do país asiático ganhou atualizações na parte visual, concentradas na dianteira, além de mais equipamentos. O preço sugerido foi mantido em R$ 215 mil.

Em relação à parte mecânica, permanecem o motor 1.5 turbo de 169 cv e 25,5 kgfm de torque a 3.500 rpm, com o gerenciamento do câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas e tração dianteira.

Quanto às mudanças no visual, a dianteira deixa para trás o desenho bipartido dos faróis presente no modelo anterior para adotar uma peça única, exibindo luz de condução diurna em forma de 'L' como a nova Maverick. As mudanças visuais se estendem à grade dianteira preta com detalhes cromados e ao logotipo da Ford atualizado.

Cuidados com os amortecedores

Imagem: Divulgação

Já quadro Autosserviço, o Carona alerta para a importância dos amortecedores em relação ao conforto e à segurança do automóvel.

Tais componentes servem para controlar o balanço das molas do sistema de suspensão e têm vida útil limitada - com o passar do tempo, os amortecedores podem apresentar vazamentos e outros problemas que comprometem sua eficiência e podem causar ruídos durante a rodagem.

Caso o veículo comece a balançar mais do que o normal e surjam barulhos e vibrações, o recomendado é revisar os componentes e substituí-los, caso seja necessário. Independentemente disso, vale revisar os amortecedores a cada 60 mil km rodados ou nos intervalos indicados no manual do proprietário.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo.