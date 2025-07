Preço alto: após carros de luxo, até VW Fusca vira alvo de furtos de faróis

Além de carros de luxo caros e cheios de itens tecnológicos, até automóveis antigos se tornaram alvo do furto de faróis.

Recentemente, um vídeo começou a circular em redes sociais, como o Instagram, e viralizou: um VW Fusca estacionado na rua teve os dois faróis levados por criminosos e a ação durou poucos segundos.

A reportagem do UOL Carros descobriu que o furto ocorreu na capital paulista no início de junho e a razão pela qual um Fusca atraiu ladrões tem um motivo: dependendo do ano, o clássico da Volkswagen hoje é extremamente valorizado e o mesmo vale para as respectivas peças de reposição, incluindo os faróis.

Itens de coleção desejados

Roubos de faróis automotivos repercutiram nos últimos anos, principalmente em modelos de luxo como os da Porsche.

O preço de cada farol da marca pode exceder os R$ 20 mil, graças a recursos como fachos direcionais, alta intensidade luminosa e sistema antiofuscamento de motoristas no sentido contrário.

Par de faróis "olho de boi" originais custa mais de R$ 5.000 no Brasil Imagem: Divulgação

No caso do Volkswagen Fusca, entretanto, os ladrões podem estar de olho na raridade: modelos produzidos até 1972, por exemplo, usam o farol "olho de boi", de superfície plana e cada vez mais raro.

Com 53 anos desde a produção do último Fusca com tais lâmpadas, um par de "olhos de boi" originais sai por R$ 5.289 em anúncio da internet. Dependendo do estado das peças, o valor pode ficar ainda maior.

Um par recondicionado de 1971 é mais barato - mas, ainda assim, pode exceder R$ 1 mil - já o par de réplicas de primeira linha não sai por menos de R$ 500.

Trava antifurto

Lojas brasileiras já vendem travas sob medida para Fusca e Kombi com faróis do tipo "olho de boi" Imagem: Divulgação

Os roubos de peças de carros antigos vêm crescendo até em países ricos, como o Reino Unido. Lá, as seguradores Admiral e Aviva divulgaram relatórios no final de 2024, destacando o risco ao qual modelos mais antigos estão submetidos.

Os estudos mostram que muitos furtos atendem "encomendas" para abastecer o mercado clandestino global de autopeças de reposição. A escassez de itens específicos de veículos desejados é um dos maiores chamarizes dos criminosos.

Por conta disso, lojas especializadas em carros clássicos já vendem a "trava pega-ladrão" para o "olho de boi", inclusive no Brasil.

O par de travas é feitas de metal cromado, pode ser encontrado por cerca de R$ 60 e dificulta o acesso do criminoso ao compartimento das lanternas.

Entusiastas do VW Fusca reconhecem que o projeto antigo tem suas vulnerabilidades - dentre elas, a facilidade de acesso à cabine através do quebra-vento e, consequentemente, ao capô, onde os faróis são fixados.

Dada a dificuldade e o alto custo de contratar apólices de seguro para veículos do tipo, as travas são uma opção bem-vinda, mas evitar deixar o carro na rua continua sendo uma alternativa mais eficaz.

"É essencial parar o carro em um estacionamento ou garagem. Evite ao máximo deixar seu carro na rua", afirma Rafael Marinari, que dá dicas aos proprietários no site Fuscas por Aí.