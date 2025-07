Etanol x gasolina: álcool dá prejuízo na maior parte do Brasil; veja preços

Abastacer carros flex com etanol está economicamente mais vantajoso apenas em nove estados e no Distrito Federal.

Nas demais 17 unidades federativas do Brasil, vale mais a pena colocar gasolina no tanque de combustível.

É o que aponta estudo da empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log, fornecido com exclusividade ao UOL Carros.

Desde quando a Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina, em junho, os postos vêm registrando uma queda gradual nos valores praticados, ainda que modesta e inferior ao que se previa. A retração de 0,47% verificada na primeira quinzena de julho mostra que o repasse ao consumidor segue em ritmo lento, condicionado por elementos como a concorrência local entre os postos e as particularidades da cadeia de distribuição Renato Mascarenhas, diretor de redes, operações e transformação de negócios na Edenred Mobilidade, proprietária da Ticket Log

Considerando o consumo de combustível e o preço, o álcool é a melhor opção do Distrito Federal, além de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, São Paulo e Tocantis. Nos demais estados, é a gasolina que trata melhor o seu bolso.

Apesar disso, destaca Mascarenhas, o etanol "é uma escolha mais sustentável para motoristas e para o meio ambiente, já que emite menos poluentes, contribuindo para um transporte com menor impacto ambiental."

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,47

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,65

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,98

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,76

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,38

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,22

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,49

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,49

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,38

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64