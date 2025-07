Culpa é do carro ou do motorista? Tesla é julgada por batida fatal nos EUA

A Justiça dos Estados Unidos, por meio de um júri, vai determinar se a Tela tem responsabilidade em um acidente fatal ocorrido em 2019 no país, no qual um de seus carros com o sistema de condução semiautônoma Autopilot esteve envolvido.

O motorista no veículo elétrico, que também é réu no caso, alega que estava desatento e não freou o carro, que bateu em um SUV que estava estacionado. Um dos ocupantes do utilitário esportivo ficou gravemente ferido e outro morreu em decorrência da batida.

O que aconteceu

Tesla com modo de condução semiautônoma ativado bateu em SUV estacionado e matou uma pessoa nos EUA em 2019 Imagem: Reprodução

Uma batalha judicial está sendo travada devido a um acidente ocorrido em 2019 na Flórida, nos Estados Unidos. Em abril daquele ano, um Tesla Model S atravessou um cruzamento em alta velocidade e bateu em um SUV estacionado. O acidente matou Naibel Benavides Leon, de 22 anos, e feriu gravemente seu namorado, Dillon Angulo.

Seis anos depois, a Justiça dos Estados Unidos trabalha para decidir se o sistema Autopilot foi ou também foi causador da batida. O motorista, George McGee, admitiu aos policiais que atenderam a ocorrência que estava usando o piloto automático incorretamente. "Eu estava dirigindo, deixei meu telefone cair e olhei para baixo", disse.

Mesmo assim, as famílias das vítimas questionam eventual responsabilidade da Tesla, e caberá a um júri a decisão. A promotoria diz que McGee acreditava que o carro poderia dirigir sozinho. Porém, o motorista na época disse o contrário: "eu estava ciente de que ainda era minha responsabilidade operar o veículo com segurança".

Isso vai de encontro com o que a Tesla defende há muito tempo: os motoristas, em última análise, estão no controle e são responsáveis ao volante.

Os juízes já decidiram que os motoristas são responsáveis por dirigir, mesmo que um sistema do veículo seja capaz de fazer parte do trabalho. Porém, se o júri neste caso discordar e responsabilizar a Tesla, será aberto um precedente para que outras montadoras, que também utilizam esse tipo de tecnologia nos seus carros, também sejam futuramente responsabilizadas.

