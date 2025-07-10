Item dos carros traz metais preciosos, é caro e se tornou alvo de ladrões

Na edição desta semana, o programa Carona alerta, no quadro Autosserviço, para a importância de revisar o escapamento do automóvel.

Com o uso do carro e com o passar do tempo, falhas nesse sistema podem afetar o funcionamento do motor e elevar o consumo de combustível.

Outro sintoma de eventual necessidade de reparo são ruídos e vibrações, relacionados a folgas nos suportes e nas borrachas de fixação da tubulação de escape dos gases de exaustão do motor.

Outro item importante do sistema de escapamento é o catalisador, essencial para reduzir as emissões de gases poluentes. Caso apresente problemas, a peça é cara para ser substituída, pois traz na sua composição metais preciosos, como platina, paládio e ródio - que chegam a ser mais caros do que o ouro.

Por esse mesmo motivo, os catalisadores se tornaram alvo de furtos por criminosos em busca de revender tais metais raros.

Novo Fastback Abarth 2026

Imagem: Divulgação

destaca o novo Fastback Abarth 2026, que, a exemplo das demais versões do SUV compacto com perfil de cupê, recebeu atualizações visuais e de conteúdo.

Trata-se da versão mais cara do modelo, com preço sugerido de R$ 177.990 e preparação esportiva que inclui ajuste exclusivo das suspensões, do escapamento e do motor 1.3 turbo flex, que mantém os 185 cv de potência.

A exemplo das demais configurações, o Fastback Abarth traz reestilização na grade frontal, nas rodas e nos para-choques. Nele, o novo teto panorâmico é item de série, da mesma forma que ajustes elétricos no banco do motorista - incrementos que ajudam a explicar o aumento de R$ 6.000 no preço.

Fiat Fastback 'padrão' também mudou

Imagem: Divulgação

O programa também conta tudo sobre as novidades das outras versões do Fastback, que têm preços sugeridos a partir de R$ 119.990.

O utilitário esportivo da marca italiana recebeu, a exemplo do Fiat Pulse, mudanças no visual da grade dianteira, dos para-choques e das rodas de liga leve.

O SUV cupê também ganhou modificações na parte interna, com destaque para o teto panorâmico com cortina elétrica, opcional das versões mais caras e item pedido pelos clientes.

A parte mecânica não recebeu alterações, mantendo as opções de motores 1.0 turbo flex, 1.0 turbo flex híbrido leve e 1.3 turbo flex.

Novo Toyota Prius antecipa próximo Corolla

Imagem: Divulgação

Nesta semana, o apresentador Jorge Moraes testa a quinta geração do Toyota Prius diretamente de Miami, nos Estados Unidos.

Fora de linha no Brasil desde 2021, quando estava na quarta geração, o Prius nasceu em 1997 como o primeiro carro híbrido com produção em massa no mundo.

Desde então, não parou de evoluir por dentro e por fora, sempre com foco na eficiência energética e no baixo consumo de combustível.

O exemplar avaliado por Moraes traz tecnologia híbrida plug-in, cuja bateria de 13,6 kWh pode ser recarregada na tomada - o sedã pode rodar até cerca de 70 km no modo 100% elétrico.

O Prius desta avaliação combina motor 2.0 a gasolina com dois propulsores elétricos para acelerar de zero a 96 km/h em 7,2 segundos e proporcionar consumo médio de 22 km/l.

Por fim, Jorge Moraes responde dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.