Fiat Fastback 2026 traz novo visual e item desejado; veja preços e versões

Alessandro Reis

Do UOL, em São Paulo (SP)

08/07/2025 11h00

Nesta semana, o programa Carona destaca as novidades da linha 2026 do Fiat Fastback.

Com preços sugeridos de R$ 119.990 a R$ 177.990, o SUV cupê compacto da marca italiana recebeu, a exemplo do Fiat Pulse, mudanças no visual da grade dianteira, dos para-choques e das rodas de liga leve.

O utilitário esportivo também ganhou modificações na parte interna, com destaque para o teto panorâmico com cortina elétrica, opcional das versões mais caras e item pedido pelos clientes do SUV cupê.

A parte mecânica não recebeu alterações, mantendo as opções de motores 1.0 turbo flex, 1.0 turbo flex híbrido leve e 1.3 turbo flex.

O Carona também detalha a versão esportiva Abarth do Fastback, a mais cara da gama, equipada com motor 1.3 turbo flex de 185 cv e que traz preparação esportiva.

A exemplo das demais configurações, o Fastback Abarth traz reestilização na grade frontal, nas rodas e nos para-choques. Nele, o novo teto panorâmico é item de série e, na linha 2026, o banco do motorista recebeu ajustes elétricos.

Novo Toyota Prius antecipa próximo Corolla

Nesta semana, o apresentador Jorge Moraes testa a quinta geração do Toyota Prius diretamente de Miami, nos Estados Unidos.

Fora de linha no Brasil desde 2021, quando estava na quarta geração, o Prius nasceu em 1997 como o primeiro carro híbrido com produção em massa no mundo.

Desde então, não parou de evoluir por dentro e por fora, sempre com foco na eficiência energética e no baixo consumo de combustível.

O exemplar avaliado por Moraes traz tecnologia híbrida plug-in, cuja bateria de 13,6 kWh pode ser recarregada na tomada - o sedã pode rodar até cerca de 70 km no modo 100% elétrico.

O Prius desta avaliação combina motor 2.0 a gasolina com dois propulsores elétricos para acelerar de zero a 96 km/h em 7,2 segundos e proporcionar consumo médio de 22 km/l.

Escapamento em dia

No quadro Autosserviço, o Carona alerta para a importância de revisar o escapamento do automóvel. Com o uso e o passar do tempo, falhas nesse sistema podem afetar o funcionamento do motor e elevar o consumo de combustível.

Outro sintoma de eventual necessidade de reparo são ruídos e vibrações, relacionados a folgas nos suportes e nas borrachas de fixação da tubulação de escape dos gases de exaustão do motor.

Por fim, Jorge Moraes responde dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.

