Topo

Carros

Novo Toyota Prius faz 22 km/l e antecipa como será próximo Corolla híbrido

Alessandro Reis

Do UOL, em São Paulo (SP)

07/07/2025 11h00Atualizada em 07/07/2025 14h45

Nesta semana, o programa Carona destaca a quinta geração do Toyota Prius, que o apresentador Jorge Moraes testou em Miami, nos Estados Unidos.

Fora de linha no Brasil desde 2021, quando estava na quarta geração, o Prius nasceu em 1997 como o primeiro carro híbrido com produção em massa no mundo.

Desde então, não parou de evoluir por dentro e por fora, sempre com foco na eficiência energética e no baixo consumo de combustível.

Relacionadas

Carro financiado: mudança em regra facilita perda de veículo para o banco

Ford Everest: SUV da Ranger estreia até 2026 de olho em SW4 e Trailblazer

SUV do Onix: como será o carro inédito que Chevrolet lançará no Brasil

O exemplar avaliado por Moraes traz tecnologia híbrida plug-in, cuja bateria de 13,6 kWh pode ser recarregada na tomada - o sedã pode rodar até cerca de 70 km no modo 100% elétrico.

O Prius desta avaliação combina motor 2.0 a gasolina com dois propulsores elétricos para acelerar de zero a 96 km/h em 7,2 segundos e proporcionar consumo médio de 22 km/l.

Novidades no Fiat Fastback 2026

Fiat Fastback 2026 - Rafaela Borges/UOL - Rafaela Borges/UOL
Imagem: Rafaela Borges/UOL

Esta edição do Carona também conta todas as novidades da linha 2026 do Fiat Fastback.

Com preços sugeridos de R$ 119.990 a R$ 177.990, o SUV cupê compacto da marca italiana recebeu, a exemplo do Fiat Pulse, mudanças no visual da grade dianteira, dos para-choques e das rodas de liga leve.

O utilitário esportivo também recebeu modificações na parte interna, com destaque para o teto panorâmico com cortina elétrica, opcional das versões mais caras.

A parte mecânica não recebeu alterações, mantendo as opções de motores 1.0 turbo flex, 1.0 turbo flex híbrido leve e 1.3 turbo flex.

O Carona também detalha a versão esportiva Abarth do Fastback, a mais cara da gama, equipada com motor 1.3 turbo flex de 185 cv e que traz preparação esportiva.

A exemplo das demais configurações, o Fastback Abarth traz reestilização na grade frontal, nas rodas e nos para-choques. Nele, o novo teto panorâmico é item de série e, na linha 2026, o banco do motorista recebeu ajustes elétricos.

Escapamento em dia

Escapamento - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

No quadro Autosserviço, o Carona alerta para a importância de revisar o escapamento do automóvel. Com o uso e o passar do tempo, falhas nesse sistema podem afetar o funcionamento do motor e elevar o consumo de combustível.

Outro sintoma de eventual necessidade de reparo são ruídos e vibrações, relacionados a folgas nos suportes e nas borrachas de fixação da tubulação de escape dos gases de exaustão do motor.

Por fim, Jorge Moraes responde dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Carros

CNH sem autoescola: governo divulga passo a passo de como vai funcionar

Por que donos de carros mais antigos devem se preocupar com nova gasolina

Após transtornos no trânsito de SP, búfalos do Rio Pinheiros vão para sítio

Rival chinês do Compass que Caoa irá vender é flagrado no Brasil; conheça

Município com 5.000 habitantes tem gasolina e etanol mais baratos do país

Ram Dakota: rival da Hilux tem imagens reveladas antes da estreia no Brasil

Chinesa com alma inglesa, MG define rede para venda de 3 carros elétricos

BYD inicia produção de carros na Bahia em investimento bilionário no Brasil

Bati o carro, e agora? Como agir e o que nunca fazer em caso de acidente

Tesouros da Fiat: de Palio a Uno, marca tem coleção de raridades na Itália

Como recarregar carro elétrico e híbrido e ainda economizar na conta de luz