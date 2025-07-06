Topo

Gasolina com preço de R$ 150 por litro não é fake news; saiba quem vende

Gasolina especial custa uma fortuna, justamente por ser o mais "normal" possível - Getty Images
Gasolina especial custa uma fortuna, justamente por ser o mais "normal" possível Imagem: Getty Images

Eduardo Passos

Colaboração para o UOL

06/07/2025 05h30

Uma gasolina que não tem absolutamente nada fora do comum, mas chega a custar R$ 150 por litro. Essa é a "gasolina de referência".

A gasolina de referência (também chamada de E22 ou A22), traz na sua composição 22% de etanol, 93 octanas (RON) e cheiro e visual comuns. A gasolina que você adquire na bomba do posto traz 27% de etanol, percentual que irá subir a 30% a partir de agosto.

Todos esses parâmetros - incluindo densidade e quantidade de enxofre - são mantidos de forma bastante rigorosa, sem a margem de tolerância prevista para o combustível que você compra no posto.

Para fins de testes, apesar da diferença no percentual de etanol em relação ao combustível comercializado ao consumidor comum, o que importa é formulação precisa da gasolina de referência.

Tudo isso tem um motivo: essa gasolina especial é utilizada para homologar para venda os veículos comercializados no Brasil.

Combustível padrão

Como a gasolina tem garantia de integridade, engenheiros podem avaliar corretamente alterações na mecânica do carro - Divulgação - Divulgação
Como a gasolina tem garantia de integridade, engenheiros podem avaliar corretamente alterações na mecânica do carro
Imagem: Divulgação

A principal utilidade da gasolina (e do etanol) de referência é na homologação de motores que equipam os veículos.

Utilizando um combustível de referência, engenheiros de diferentes marcas conseguem mensurar quais carros estão dentro do limite legal de emissão de poluentes, evitando argumentos como o de contaminação.

Também é graças aos combustíveis de referência que a tabela dos carros mais econômicos do Brasil - feita pelo Inmetro - consegue trazer resultados consistentes com a realidade.

Dado que veículos da mesma categoria são submetidos aos mesmos testes e usam o mesmo líquido, a tendência é de que os resultados brasileiros sejam mais justos com quem atinge números melhores, acredita o órgão.

