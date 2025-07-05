Buracos misteriosos: para que servem 5 furos no carro que muitos ignoram

Você sabia que há buracos no seu carro que foram feitos propositalmente para melhorar a manutenção do veículo e a qualidade das viagens, seja na cidade ou na estrada? RUm vídeo postado no Instagram viralizou e esclarece o assunto.

O vídeo revela cinco buracos escondidos no seu carro que a maioria das pessoas desconhece, mas que podem causar sérios danos se não forem mantidos limpos.

UOL Carros consultou Luciana Félix, especialista em mecânica de automóveis e gestora da Na Oficina em Belo Horizonte, para saber a veracidade da informação e para que funcionam esses recursos.

"Esses drenos existem mesmo e são essenciais para escoar a água e sujeira acumulada em compartimentos do veículo. Normalmente não causam problemas durante chuvas leves, mas são críticos após eventos como trombas d'água ou quando algum motorista passou por alguma enchente com o veículo. Aí sim o acúmulo e a quantidade de água fica ali depositada nesses reservatórios. Não limpar essas áreas pode comprometer significativamente peças do veículo", explica.

Os cinco buracos no seu carro

1. Drenagem das portas: localizado na parte inferior das portas, este buraco permite a saída de água que pode danificar componentes eletrônicos, como levantadores de vidro elétrico e alto-falantes, se não for limpo regularmente.

2. Drenagem do teto solar: importantes para evitar que a água entre no carro, esses orifícios precisam estar desobstruídos para prevenir mofo e mau cheiro no interior do veículo.

3. Drenagem da tampa de combustível: se não for limpo, a água acumulada pode entrar no tanque, causando falhas no veículo.

4. Drenagem do porta-malas: geralmente encontrado no compartimento inferior ao pneu estepe, este buraco deve ser verificado para evitar acúmulo de água.

5. Drenagem do compartimento do motor: também funciona como entrada de ar-condicionado; se obstruído, pode causar odores desagradáveis no sistema de ventilação.

Manutenção

Luciana Félix também destacou a importância de manter limpa aquela área na parte de cima do capô do carro, onde está a grade aberta para respiração ali do motor, mais conhecida no mundo automotivo como 'churrasqueira' do carro, especialmente para motoristas que estacionam sob árvores.

"Essa área precisa ser limpa com frequência, pois folhas e fuligem podem entupir a grade e danificar o motor", afirma.

Luciana recomenda buscar informações e sempre realizar manutenções preventivas. "Conheça o seu carro, leia o manual e procure profissionais competentes para qualquer manutenção necessária. Manter esses buracos de drenagem limpos é essencial para garantir a longevidade e o bom funcionamento do seu veículo.