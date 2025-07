VW Kombi vira barco de luxo com tobogã e churrasqueira por R$ 1,2 milhão

Ícone da indústria automotiva dos anos 70, a Volkswagen Kombi "Corujinha", apelido da clássica geração com para-brisa dividido, acaba de ganhar uma versão flutuante e luxuosa.

Trata-se da primeira réplica da Kombi transformada em um "pontoon", embarcação conhecida por seu conforto e estabilidade, construída sobre uma estrutura de catamarã.

A embarcação foi batizada como Kombi Boat e, segundo a respectiva fabricante, é única no mundo. O projeto é uma parceria das empresas Procópio Luxury Vehicles, especializada na customização de veículos de alto padrão e Fluvimar, que atua na construção de barcos de alumínio.

VW Kombi Boat é feita de fibra de vidro e traz até banheiro e mesa para DJ, informa fabricante da embarcação Imagem: Divulgação

Produzida em fibra de vidro, a Kombi Boat é uma réplica fiel da Kombi Corujinha de 1973, montada sobre uma plataforma com três flutuadores metálicos.

Para agradar os fãs da Kombi, o barco inspirado no icônico modelo da Volks tem rodas e pneus que imitam com perfeição o visual do veículo original. A embarcação é homologada pela Marinha e tem capacidade para um tripulante e até 19 passageiros.

Os recursos que vão além da navegação: há tobogã aquático, sistema de som, máquina de fumaça, raio laser, churrasqueira e até espaço para bebidas geladas. O projeto levou um ano e meio para ser finalizado, demandou a criação de moldes, ferramentas e matrizes específicas. O investimento estimado é de R$ 1,2 milhão.

Kombi para transitar na água mira fãs do carro clássico da Volkswagen, hoje muito valorizado entre colecionadores Imagem: Divulgação

"Foi instalado um sistema de áudio e vídeo potente, porta USB,, banheiro, frigobar portátil, churrasqueira de inox, sombreiro removível, mesa para DJ, tobogã aquático e chuveiro externo", diz Kennedy Silva, diretor comercial da Procópio.

Ainda segundo Silva, o modelo ainda conta com diversos itens de segurança, como iluminação de navegação, boia salva-vidas, 20 coletes, assentos para todos os passageiros e iluminação externa.

A embarcação é homologada pela Marinha e tem capacidade para um tripulante e até 19 passageiros Imagem: Divulgação/ Procópio Luxury Vehicles

Os criadores afirmam Kombi Boat será vendida sob encomenda a partir de setembro, com expectativa de venda de duas unidades por ano.

Por ter 2,60 metros de largura, o modelo pode ser transportado em carreta reboque rodoviária e usado em diversas águas navegáveis.

"O público-alvo são principalmente os apaixonados por navegação e pelo estilo da Kombi. O comprador de uma exemplar pode utilizá-lo para locação e promover passeios. A embarcação é muito fotografada e filmada por onde passa", acrescenta Silva.