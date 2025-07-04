Postos 'seguram' redução no preço da gasolina; saiba onde é mais vantajosa

Colaboração para o UOL

Apesar de muitos postos repassarem ao consumidor final apenas uma pequena parcela da redução de 5,6% no preço da gasolina, anunciada pela Petrobras no início de junho, o combustível de origem fóssil hoje é a opção economicamente mais vantajosa na maior parte do território brasileiro, na comparação com o etanol.

É o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

De acordo com a pesquisa, a gasolina é a melhor opção em 17 estados, enquanto o etanol leva a melhor nas demais dez unidades federativas.

"Apesar da redução de 5,6%, o preço da gasolina nos postos teve em junho uma redução tímida, de apenas 0,78%, na comparação com maio. Isso indica que o corte não foi totalmente repassado ao consumidor final, algo que pode estar ligado às características de logística em cada região", pondera Renato Mascarenhas, diretor de redes, operações e transformação de negócios na Edenred Mobilidade - dona da Ticket Log.

Maiores e menores preços

De acordo com o estudo da Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Onda Verde (SP), onde o litro sai por R$ 3,58. Já o álcool mais caro do país está em Ibiapina (CE), Arroio do Tigre (RS), Faxinal do Soturno (RS) e Jaguari (RS), a R$ 5,79.

Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), a R$ 5,59. A mais cara está em Mocajuba (PA) com preço médio de R$ 7,65.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,52

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,65

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,92

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,71

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,44

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,26

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,37

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,53

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,12

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,16

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,98

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,37

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,62

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,51

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,65

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,98

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,45

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,70

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,74

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,17

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,22

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,00

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,82

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,44

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a junho de 2025

