Postos 'seguram' redução no preço da gasolina; saiba onde é mais vantajosa

Tom Merton/Getty Images
Imagem: Tom Merton/Getty Images

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

04/07/2025 05h30

Apesar de muitos postos repassarem ao consumidor final apenas uma pequena parcela da redução de 5,6% no preço da gasolina, anunciada pela Petrobras no início de junho, o combustível de origem fóssil hoje é a opção economicamente mais vantajosa na maior parte do território brasileiro, na comparação com o etanol.

É o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

De acordo com a pesquisa, a gasolina é a melhor opção em 17 estados, enquanto o etanol leva a melhor nas demais dez unidades federativas.

"Apesar da redução de 5,6%, o preço da gasolina nos postos teve em junho uma redução tímida, de apenas 0,78%, na comparação com maio. Isso indica que o corte não foi totalmente repassado ao consumidor final, algo que pode estar ligado às características de logística em cada região", pondera Renato Mascarenhas, diretor de redes, operações e transformação de negócios na Edenred Mobilidade - dona da Ticket Log.

Maiores e menores preços

De acordo com o estudo da Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Onda Verde (SP), onde o litro sai por R$ 3,58. Já o álcool mais caro do país está em Ibiapina (CE), Arroio do Tigre (RS), Faxinal do Soturno (RS) e Jaguari (RS), a R$ 5,79.

Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), a R$ 5,59. A mais cara está em Mocajuba (PA) com preço médio de R$ 7,65.

Como é feito o cálculo

  • Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
  • Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
  • Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
  • É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
  • Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,52
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,65

+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,92
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,71
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,44
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,26
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,37
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,53
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,12
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,16
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,98
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,37
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,62
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Amapá
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,51
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,65

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,98
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,45
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,70
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,74
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,17
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,22
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,00
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,82
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,44
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

* Preços médios relativos a junho de 2025

