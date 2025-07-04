Postos 'seguram' redução no preço da gasolina; saiba onde é mais vantajosa
Apesar de muitos postos repassarem ao consumidor final apenas uma pequena parcela da redução de 5,6% no preço da gasolina, anunciada pela Petrobras no início de junho, o combustível de origem fóssil hoje é a opção economicamente mais vantajosa na maior parte do território brasileiro, na comparação com o etanol.
É o que mostra levantamento da empresa de logística Ticket Log, obtido com exclusividade pelo UOL Carros.
De acordo com a pesquisa, a gasolina é a melhor opção em 17 estados, enquanto o etanol leva a melhor nas demais dez unidades federativas.
"Apesar da redução de 5,6%, o preço da gasolina nos postos teve em junho uma redução tímida, de apenas 0,78%, na comparação com maio. Isso indica que o corte não foi totalmente repassado ao consumidor final, algo que pode estar ligado às características de logística em cada região", pondera Renato Mascarenhas, diretor de redes, operações e transformação de negócios na Edenred Mobilidade - dona da Ticket Log.
Maiores e menores preços
De acordo com o estudo da Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Onda Verde (SP), onde o litro sai por R$ 3,58. Já o álcool mais caro do país está em Ibiapina (CE), Arroio do Tigre (RS), Faxinal do Soturno (RS) e Jaguari (RS), a R$ 5,79.
Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), a R$ 5,59. A mais cara está em Mocajuba (PA) com preço médio de R$ 7,65.
Como é feito o cálculo
- Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
- Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
- Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
- É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
- Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia
Veja onde vale a pena abastecer com etanol*
+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,52
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,65
+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,92
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,71
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,44
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,26
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,54
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,37
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,53
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64
+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,12
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,16
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,98
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,81
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*
+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,37
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,62
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,48
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,13
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62
+ Amapá
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,51
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,65
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,98
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61
+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,86
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,45
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,70
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,00
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,16
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,74
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,23
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,55
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,17
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,22
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,00
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61
+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,82
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,44
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,78
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
* Preços médios relativos a junho de 2025
