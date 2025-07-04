Farol vermelho? Novo estudo recomenda luz de freio na dianteira dos carros

Um estudo da Universidade de Tecnologia de Graz, na Áustria, trouxe uma recomendação que pode ajudar na segurança do tráfego urbano.

O trabalho diz que até 17% dos acidentes poderiam ser evitados e até 25% teriam uma potencial redução da gravidade dos ferimentos com uso de luzes de freio dianteiras.

O que aconteceu

A pesquisa, que vinculou a redução dos riscos de acidentes com a presença de luzes de freio na frente dos veículos, tem como ponto central uma justificativa para isso: a possibilidade de prever as ações de outros motoristas.

Assim, se alguém estiver parando ou fazendo uma curva, uma pessoa que vê o carro de frente poderia prever as ações com facilidade. A Universidade cita que muitas vezes é difícil de avaliar a intenção motoristas ao se aproximar de um cruzamento. Com a informação da frenagem, um motorista ou pedestre querendo atravessar uma rua poderia tomar atitudes mais assertivas. É a mesma lógica envolvendo a seta, para indicar uma mudança de direção.

Ao todo, o estudo simulou 200 acidentes reais para avaliar o que luzes dianteiras poderiam afetar nas dinâmicas. Entendendo que um tempo de reação de 0s5 a 1s5 mais rápido seria obtido pelos motoristas no caso da presença de luzes dianteiras, as simulações apontaram que, de 7,5% a 17% dos acidentes poderiam ter sido evitados.

Além disso, até 25,5% dos acidentes simulados tiveram a gravidade dos ferimentos bastante reduzida devido a uma resposta dos motoristas. Os pesquisadores ainda apontaram que luzes de freio laterais também poderiam ajudar na segurança em alguns dos sinistros.

Entretanto, ponderam os responsáveis pela pesquisa, mais evidências são necessárias para consolidar os resultados do estudo. Além disso, para chegar às ruas, entidades que regem a segurança rodoviária mundo afora teriam de aprovar as mudanças e regulamentar o uso e a instalação do equipamento de segurança nos veículos.

