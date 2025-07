Mercedes-Benz Stadium: palco de PSG x Bayern é imune a polêmicas do Mundial

Quando PSG e Bayern de Munique se enfrentarem pelas quartas de final do Mundial de Clubes às 13h deste sábado (5), em Atlanta (Estados Unidos), não haverá risco de mais uma interrupção por risco de tempestade com raios.

O rígido protocolo de segurança, que já paralisou vários jogos, e o forte calor durante partidas se tornaram dois pontos de críticas e polêmicas ao longo da competição.

Nenhum desses "problemas", no entanto, estará presente no jogo entre as equipes alemã e francesa: o estádio onde a partida será disputada, um dos mais modernos e caros da copa, tem cobertura e é climatizado.

Trata-se do Mercedes-Benz Stadium, construído ao custo de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,6 bilhões na conversão direta) - a construção é equipada com uma cobertura retrátil inspirada na Roma Antiga.

Como é o Mercedes-Benz Stadium

Nenhum time brasileiro jogou no estádio, mas a Seleção poderá conhecê-lo na Copa do Mundo do ano que vem Imagem: Michael Regan/FIFA

Inaugurado em 2017, o Mercedes-Benz Stadium é casa do Atlanta Falcons (equipe da NFL, a liga nacional de futebol americano) e do Atlanta United (time da MLS, a liga estadunidense de futebol). Tem cerca de 75 mil lugares.

A cobertura da arena é composta por oito estruturas que se abrem de modo semelhante ao desabrochar de uma flor. O processo de abertura (ou fechamento) leva cerca de dez minutos e, além de barrar a chuva e eventuais raios, permite controlar a luminosidade natural.

A ideia foi inspirada no Panteão, construído durante o reinado de Augusto em Roma literalmente enquanto Jesus Cristo vivia sob o domínio do Império Romano. A abertura do Panteão serve, justamente, para controlar e aproveitar sol e chuva.

São apenas dez minutos para movimentar o teto completamente Imagem: Divulgação

Apelidamos o projeto de Panteão. Quando vencemos a disputa para construir o estádio, o nome pegou e foi utilizado pela equipe até o final Bill Johson, arquiteto responsável pelo projeto, à Sports Illustrated em 2017

O telão "360º" do estádio tem 18 metros de altura e 328 metros de circunferência. Caso o visor fosse "desenrolado", seria dez andares mais alto do que o maior arranha-céu do Brasil, localizado em Balneário Camboriú (SC).

'Roubo' de CEO

Arena de Atlanta se despede da Copa do Mundo de Clubes neste sábado (5), mas volta para a Copa do Mundo de 2026 Imagem: Shaun Botterill/FIFA via Getty Images

O direito de batizar o estádio foi adquirido em 2015 pela Mercedes-Benz, que não revelou o valor investido, mas diz ter sido o maior aplicado em marketing da sua história.

Analistas norte-americanos estimam que o acordo consiste em um pagamento anual até 2042. Nesse período, estimam, a Mercedes deve desembolsar algo entre US$ 250 milhões (R$ 1,35 bilhão) e US$ 540 milhões (R$ 2,9 bilhões) pelos naming rights.

A escolha do estádio de Atlanta se deve, principalmente, ao fato de lá ficar a sede da marca alemã nos EUA. A opção política parece ter dado certo e, desde então, a Mercedes vem concentrando, cada vez mais, suas operações no estado da Geórgia, do qual Atlanta é a capital.

Seja coincidência ou não, o estádio Mercedes-Benz também serviu para "roubar" o CEO da montadora no país: logo após a assinatura do contrato de patrocínio, o executivo Stephen Cannon mudou de lado.

Antes chefe das operações da Mercedes-Benz nos Estados Unidos, Cannon virou o líder do AMB Group, a empresa que comanda não só o estádio como o Atlanta Falcons.