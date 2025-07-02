Topo

Carros

Ford Everest: SUV da Ranger estreia até 2026 de olho em SW4 e Trailblazer

Alessandro Reis

Do UOL, em São Paulo (SP)

02/07/2025 11h00

Na edição desta semana do programa Carona, o apresentador Jorge Moraes viaja até a Patagônia, no sul da Argentina, para conhecer e dirigir o Ford Everest.

Trata-se do SUV da Ranger, que estreia no país vizinho importado da Tailândia e que pode, futuramente, ser produzido ao lado da Ranger na fábrica de General Pacheco, na Argentina.

De acordo com Moraes, o Everest também será comercializado no Brasil, onde estreia até 2026 para concorrer com Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport.

Relacionadas

Governo prepara mudança em imposto de veículos e volta do carro 'popular'

Marca chinesa 'insiste' no Brasil e nega adeus mesmo vendendo só 47 carros

Caoa deixa de fabricar carros da Hyundai para produzir nova marca asiática

A configuração do utilitário esportivo que acaba de estrear no mercado argentino traz motor 2.3 turbo a gasolina, capaz de render 300 cv de potência e 45,5 kgfm de torque e com gerenciamento do câmbio automático de dez marchas.

Por sua vez, tanto na Argentina quanto no Brasil, a Ranger traz exclusivamente motorização turbodiesel, em variantes com quatro e seis cilindros.

Da mesma forma que a picape da qual é derivado, o Everest conta com tração 4x4, reduzida e bloqueio do diferencial central para encarar terrenos não asfaltados. Também é equipado com seletor trazendo seis modos de condução. Como a Ranger, traz construção robusta com chassi sobre longarinas.

O que novo Kicks entrega por R$ 200 mil

Nissan Kicks Platinum 2026 - Rafaela Borges/UOL - Rafaela Borges/UOL
Imagem: Rafaela Borges/UOL

Este Carona também destaca a estreia da segunda geração do Kicks no mercado brasileiro.

O utilitário esportivo compacto mantém produção em Resende (RJ), mas chega mais equipado e tecnológico, além de trazer carroceria mais espaçosa por dentro e por fora.

Construído sobre a mesma base do Renault Kardian, o novo Kicks também traz semelhanças na parte mecânica. Da mesma forma que o utilitário esportivo da marca francesa, com a qual a Nissan tem aliança, o Kicks 2026 traz sob o capô o motor 1.0 turbo de três cilindros, associado com transmissão automatizada de dupla embreagem e seis marchas,

A novidade da Nissan chega com quatro versões diferentes e preços sugeridos entre R$ 164.990 (R$159.990 no lançamento) e R$ 199.990.

Apenas a configuração Platinum, mais cara e completa, traz de série o pacote de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e centralização ativa na faixa, além de teto solar panorâmico.

Por fim, no quadro Autosserviço, o Carona alerta para a manutenção correta de eventuais vazamentos de óleo e para a verificação do nível do líquido de arrefecimento. Em caso de vazamento, a falta de critério na troca de um componente denominado flange pode resultar em problemas e gastos adicionais com a manutenção.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Carros

Carros híbridos plug-in: como extrair o máximo de eficiência e autonomia

Piloto de drift ilegal na Imigrantes foi estrela da Netflix e multicampeão

Prejuízo: de seguro a máquinas, Toyota vê desafios para reconstruir fábrica

Golf GTI: versão de 2002 entrega muito por fração do preço do carro atual

Uno diferente e outras joias: conhecemos a garagem secreta da Fiat em Turim

Perda total: quando é possível consertar carro 'condenado' pela seguradora

BMW X7 perde potência, mas alia luxo e tecnologia para famílias grandes

Alckmin diz que venda de carro de entrada subiu 28% após governo zerar IPI

Run flat: pneu que elimina estepe e roda 80 km furado vira dor de cabeça

Piloto gera fúria de ciclistas após manobras em rota proibida na Imigrantes

Carro abandonado: por que Prefeitura de SP cortou em 96% multa de R$ 25 mil