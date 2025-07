De GWM a Chery, naufrágio com 3.000 carros chineses dá prejuízo bilionário

O navio Morning Midas, que naufragou no mês passado em uma área isolada do Oceano Pacífico, perto da costa do Alasca (Estados Unidos), carregava exatamente 3.159 carros, com centenas de veículos híbridos e cerca de 70 automóveis elétricos.

Todos os veículos a bordo foram destruídos pelo fogo e pelo naufrágio. Os automóveis eram de marcas chinesas, incluindo GWM e Chery e a embarcação ia da China para o México.

O que aconteceu

Imagem: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos

O Morning Midas, navio que afundou no último mês, rendeu um prejuízo de cerca de US$ 559 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões na cotação atual) de acordo com analistas do Anderson Economic Group. Eles calcularam o valor da carga destruída em cerca de US$ 120 milhões (R$ 656 milhões), com o resto do valor residindo no impacto econômico - limpeza, danos ambientais, perda de lucros e etc.

A Zodiac Maritime, operadora da embarcação, também informou que 3.159 carros estavam a bordo e afundaram no mar.

Destes, acredita-se que de 681 a 861 eram híbridos e outros 65 a 70 eram modelos totalmente elétricos. O incêndio foi inicialmente avistado saindo de um convés que transportava veículos eletrificados, antes de que estivesse fora de controle. Carros de marcas como GWM e Chery estavam na embarcação.

Mesmo com o prejuízo, o Morning Midas não teve efeito econômico tão grande quanto as embarcações Felicity Ace e Fremantle Highway, que naufragaram nos últimos e passaram dos US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhões) em despesas.

Nenhum dos tripulantes se feriu e todos foram resgatados em segurança.

