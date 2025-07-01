Novo Nissan Kicks: o que SUV entrega na versão mais completa por R$ 200 mil

Na edição desta semana do programa Carona, o apresentador Jorge Moraes traz todos os detalhes sobre a segunda geração do Kicks, que acaba de ser lançada no mercado brasileiro.

O utilitário esportivo compacto mantém produção em Resende (RJ) e chega mais equipado e tecnológico, além de trazer carroceria mais espaçosa por dentro e por fora.

Construído sobre a mesma base do Renault Kardian, o novo Kicks também traz semelhanças na parte mecânica.

Da mesma forma que o utilitário esportivo da marca francesa, com a qual a Nissan tem aliança, o Kicks 2026 traz sob o capô o motor 1.0 turbo de três cilindros, associado com transmissão automatizada de dupla embreagem e seis marchas,

A novidade da Nissan chega com quatro versões diferentes e preços sugeridos entre R$ 164.990 (R$ 159.990 no lançamento) e R$ 199.990.

Apenas a configuração Platinum, mais cara e completa, traz de série o pacote de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e centralização ativa na faixa, além de teto solar panorâmico.

Ford Everest: SUV da Ranger no Brasil?

Imagem: Divulgação

O Carona também destaca o Ford Everest, que Moraes conheceu na Patagônia, no sul da Argentina.

Trata-se do SUV da Ranger, que estreia no país vizinho importado da Tailândia e que pode, futuramente, ser produzido ao lado da Ranger na fábrica de General Pacheco, na Argentina.

De acordo com Moraes, o Everest também será comercializado no Brasil, onde estreia até 2026 para concorrer com Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport.

A configuração do utilitário esportivo que acaba de estrear no mercado argentino traz motor 2.3 turbo a gasolina, capaz de render 300 cv de potência e 45,5 kgfm de torque e com gerenciamento do câmbio automático de dez marchas.

Por sua vez, tanto na Argentina quanto no Brasil, a Ranger traz exclusivamente motorização turbodiesel, em variantes com quatro e seis cilindros.

Da mesma forma que a picape da qual é derivado, o Everest conta com tração 4x4, reduzida e bloqueio do diferencial central para encarar terrenos não asfaltados. Também é equipado com seletor trazendo seis modos de condução. Como a Ranger, traz construção robusta com chassi sobre longarinas.

Por fim, no quadro Autosserviço, o Carona alerta para a manutenção correta de eventuais vazamentos de óleo e para a verificação do nível do líquido de arrefecimento. Em caso de vazamento, a falta de critério na troca de um componente denominado flange pode resultar em problemas e gastos adicionais com a manutenção.