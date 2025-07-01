F1 das ruas: por que carro de R$ 15 milhões da Mercedes está pegando fogo

A Mercedes-Benz foi obrigada a fazer um recall para seu supercarro equipado com motor derivado da Fórmula 1, o Mercedes-AMG One, devido a recorrentes casos de incêndio.

O problema do veículo, que novo custa cerca de US$ 2,75 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões) e tem produção limitada a 275 unidades, não está relacionado com a unidade motriz 1.6 turbo V6 com sistema híbrido, e sim a uma tubulação hidráulica no spoiler traseiro.

Segundo o Kraftfahrt-Bundesamt, a Autoridade Federal de Transportes Automotivos da Alemanha, 80% dos carros estão convocados para o chamado.

O que aconteceu

Mercedes-AMG One tem produção extremamente limitada e motor derivado do propulsor dos Mercedes da F-1 Imagem: Divulgação

O Mercedes-AMG One terá 219 de suas 275 unidades chamadas para um recall da montadora devido a um problema em uma tubulação hidráulica. O local pode apresentar vazamento de fluido hidráulico, de acordo com a publicação Road & Track.

O fluído é inflamável e pode acabar atingindo componentes quentes e causar incêndio. Por isso o chamado torna-se tão importante.

A solução é simples: a instalação de contrapinos ausentes. O conserto deverá levar uma hora e meia. Os carros envolvidos no recall foram fabricados entre 12 de dezembro de 2022 e 9 de maio de 2025. Destes, 183 estão na Alemanha e 36 no exterior.

