Cybertruck do Verdão: torcida do Palmeiras tem até picape da Tesla nos EUA

Chamou a atenção no último fim de semana, na véspera do jogo entre Palmeiras e Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, um item para lá de improvável na torcida palmeirense.

Um suposto torcedor do Verdão foi flagrado com um Tesla Cybertruck personalizado com as cores do clube paulista de futebol.

A personalização na picape 100% elétrica da marca de Elon Musk virou amuleto do Palmeiras, já que o time bateu o Botafogo com um gol na prorrogação a avançou para as quartas de final no torneio - fase na qual enfrentará o clube britânico Chelsea.

O Cybertruck foi flagrado trafegando nos Estados Unidos, local onde é realizada a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Confira: