Dificuldade de estacionar? Funk da baliza viraliza e apresenta a solução

Internauta faz "Funk da Baliza" Imagem: Reprodução

Colaboração para o UOL*

28/06/2025 05h30

Quem nunca teve dificuldade em parar o carro em vagas na rua, principalmente quando é preciso fazer uma baliza?

Muita gente fica nervosa e muitas vezes pequenos acidentes podem acontecer.

Existe um método para estacionar o carro da maneira certa, que minimiza bastante as possibilidades de imprevistos e equívocos. Sabendo disso, um usuário criativo do Instagram fez um funk ensinando como estacionar sem ter dores de cabeça.

Divertido e usando pontos de referência do carro, o vídeo tem mais de 3,6 milhões de curtidas na rede social.

Confira:

* Com reportagem publicada em 28/05/2024

