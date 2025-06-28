Dificuldade de estacionar? Funk da baliza viraliza e apresenta a solução

Quem nunca teve dificuldade em parar o carro em vagas na rua, principalmente quando é preciso fazer uma baliza?

Muita gente fica nervosa e muitas vezes pequenos acidentes podem acontecer.

Existe um método para estacionar o carro da maneira certa, que minimiza bastante as possibilidades de imprevistos e equívocos. Sabendo disso, um usuário criativo do Instagram fez um funk ensinando como estacionar sem ter dores de cabeça.

Divertido e usando pontos de referência do carro, o vídeo tem mais de 3,6 milhões de curtidas na rede social.

Confira:

