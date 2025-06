Chevrolet Corvette no Brasil? Já aceleramos 1ª versão híbrida do esportivo

Sucesso no Brasil, o Chevrolet Camaro saiu de linha em todo o mundo com o fim da produção da atual geração do cupê esportivo, em dezembro de 2023.

Aos "órfãos" do Camaro, há um possível alento: a General Motors, proprietária da Chevrolet, estuda lançar em nosso mercado outro esportivo, com ainda mais história, tradição e desemprenho: o Corvette, modelo icônico da montadora norte-americana.

Ainda não há confirmação do esperado lançamento oficial do Chevrolet Corvette no Brasil - exemplares de diferentes gerações do modelo até podem ser vistas rodando em nosso país, mas todas vieram por meio de importação independente, sem garantia nem plano de manutenção da respectiva fabricante.

Imagem: Divulgação

Enquanto isso, a convite da GM, o UOL Carros foi até os arredores de Detroit, nos Estados Unidos, para dirigir o Corvette e outros automóveis cotados para o nosso mercado - incluindo modelos da Cadillac, a marca de luxo da General Motors.

Tivemos a oportunidade de avaliar, mesmo que rapidamente, o Corvette E-Ray - primeira configuração híbrida da história do cupê esportivo, cuja primeira geração foi revelada no longínquo ano de 1953. A atual é a oitava e deve ser substituída em 2028.

O E-Ray é superlativo nas especificações. Combina o conhecido motor 6.2 V8 naturalmente aspirado, instalado na traseira e entre os eixos, com um propulsor elétrico instalado na dianteira. Tem, portanto, tração integral.

Corvette mais rápido da história

Imagem: Divulgação

De acordo com a Chevrolet, a potência combinada é de 655 cv e o torque chega a respeitáveis 64,9 kgfm. Com esses números, informa a montadora, a aceleração de zero a 96 km/h acontece em apenas 2,5 segundos, fazendo do E-Ray o Corvette mais rápido de todos os tempos.

O modelo traz bateria pequena, com capacidade de 1,9 kWh, que é recarregada por meio do funcionamento do motor e nas frenagens e nas desacelerações. Em baixas velocidades e sem pisar fundo no acelerador, o Corvette E-Ray é capaz de rodar apenas na eletricidade.

Imagem: Divulgação

Contudo, a proposta do sistema híbrido foca mais o desempenho do que a economia de combustível. Tanto que, nessa versão, o ronco forte do motor V8 ainda é uma das características mais marcantes ao volante - além da aceleração de tirar o fôlego, sem abrir mão do conforto.

Na cabine caprichada, luxuosa e tecnológica, há espaço apenas para o motorista e o passageiro, enquanto há um pequeno porta-malas na traseira, posicionado na extremidade da carroceria, após o compartimento do motor a combustão.

Quanto custa?

Imagem: Divulgação

Disponível em versões cupê e conversível, o Corvette E-Ray tem preço inicial em torno de US$ 109 mil (cerca de R$ 605 mil na conversão direta) nos Estados Unidos.

Já as variantes com capota retrátil partem de aproximadamente US$ 116 mil (R$ 644 mil).

Imagem: Divulgação

Se o Corvette for de fato lançado pela GM no Brasil, ainda não sabemos qual ou quais versões seriam comercializadas em nosso país. Caso o E-Ray seja eleito para estrear aqui, não espere prelo inferior a R$ 1 milhão.

Se você tivesse tal quantia no banco, levaria o Corvette E-Ray para casa?